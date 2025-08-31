Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Şanghay Zirvesi'nde aile fotoğrafına katıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şanghay İşbirliği Örgütü'nün (ŞİÖ) 25'nci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi nedeniyle geldiği Çin'de temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ile gerçekleştirdiği ikili görüşmeler sonrasında Zirve alanına geçti.

ERDOĞAN VE EŞİ AİLE FOTOĞRAFINA KATILDI

Zirvede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Çinli lider Şi Cinping ve eşi Pıng Liyüen tarafından karşılanarak, diğer katılımcı ülkelerin liderleriyle birlikte aile fotoğrafı çektirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, fotoğraf çekimi esnasında Belarus Cumhurbaşkanı Aleksandr Lukaşenko ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile tokalaştı ve sohbet etti.

LİDERLER AKŞAM YEMEĞİNE İŞTİRAK ETTİ

Liderler daha sonra eşleriyle birlikte Çin Devlet Başkanı Şi'nin verdiği akşam yemeğine iştirak etti.

EMİNE ERDOĞAN'DAN PAYLAŞIM

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanghay İşbirliği Örgütü 25'inci Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi vesilesiyle ziyaret ettiğimiz Çin'in Tiencin kentinde, liderler ve kıymetli eşleri ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldik. Zirvenin, işbirliğini güçlendirmesini diliyor, ülkelerimize ve dünyaya hayırlar getirmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN İLK GÖRÜŞMEYİ Şİ CİNPİNG İLE YAPTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ŞİÖ'nün 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için gittiği Tiencin şehrinde, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile bir araya geldi. Erdoğan yarın genişletilmiş formatta düzenlenecek zirve oturumuna hitap edecek.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından, Erdoğan'ın, Şanghay İşbirliği Teşkilatının 25. Devlet Başkanları Konseyi Zirvesi için bulunduğu Çin Halk Cumhuriyeti'nde Devlet Başkanı Şi ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Buna göre, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliğinin etraflıca değerlendirildiği görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan, ikili ticaretin dengeli ve sürdürülebilir kılınması için yatırımlarla desteklenmesi gerektiğini, özellikle dijital teknolojiler, enerji, sağlık ve turizm alanlarının potansiyelinin büyük olduğunu, bu minvalde Çin firmalarının Türkiye'de yatırım yapmaları hususunda eş güdümün artırılmasının fayda sağlayacağını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Orta Koridor ile Yol ve Kuşak Girişimi'nin uyumlaştırılması için müşterek adımlar atılmasının önemli olduğunu belirtti.

Görüşmede iki ülke arasında mevcut istişare ve işbirliği mekanizmalarının düzenli aralıklarla işletilmesinde mutabık kalındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin "Tek Çin" politikasına desteğini yinelerken iki ülke arasındaki ilişkilerin stratejik boyutuna dikkati çekti.

Görüşmede ayrıca Gazze'deki son durum, Ukrayna-Rusya arasındaki savaş, Suriye'nin kalkındırılmasına yönelik atılabilecek ortak adımlar, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

ERDOĞAN, PAKİSTAN BAŞBAKANINI KABUL ETTİ

Erdoğan, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ile yaptığı görüşmenin ardından Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'i kabul etti.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı.

GÖRÜŞMEDE ELE ALINAN KONULAR

Görüşmede iki ülke ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, Pakistan ile KKTC arasında ilişkilerin geliştirilmesinden memnuniyet duyduğunu, bu konudaki dayanışmayı takdirle karşıladıklarını belirtti.

Erdoğan görüşmede ayrıca, İsrail'in Gazze'de soykırım politikasını genişletmek istediğini, buna karşı Pakistan'la eş güdüm içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti. Erdoğan, Suriye'nin toprak bütünlüğünün Türkiye için vazgeçilemez olduğunu, Suriye'yi karıştırmaya yönelik her türlü eylemin karşısında konumlanıldığını vurguladı.

"YAŞANANLAR KÜRESEL VİCDANI SIZLATIYOR"

Erdoğan'ın gerek konuşma gerekse ikili görüşmelerde Gazze'de yaşanan soykırımı gündeme taşıyıp dünyaya "Yaşananlar küresel vicdanı sızlatıyor. Artık harekete geçin" mesajı verecek. Erdoğan'ın, küresel sistemin sorunları çözme konusundaki yetersizliğine dikkat çekip yeniden inşasına gündeme taşıması bekleniyor.

6 YIL SONRA BİR İLK

Erdoğan ayrıca ev sahibi mevkidaşı Şi Cinping başta olmak üzere diğer liderlerle ikili görüşmelerde de bulunacak. Zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de Şi Cinping ve diğer liderlerle bir araya gelecek. Erdoğan'ın bugün Cinping ile bir araya gelmesi planlanıyor. Türkiye, 2012'den bu yana "diyalog ortağı" olduğu ŞİÖ'de devlet başkanı düzeyinde temsil edilirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 6 yıl sonra Çin'i ziyaret ediyor.

DÜNYANIN GÖZÜ BU ZİRVEDE

Çin'in Tianjin şehri bugünden itibaren iki günlük Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) liderler zirvesine ev sahipliği yapacak. ŞİÖ zirvesiyle uluslararası diplomasinin kalbi Tianjin'de atacak. 15 Ağustos'ta Alaska'da ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna pazarlığı yapan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bu kez Çin lideri Şi Cinping ve diğer liderlerle bir araya gelecek.