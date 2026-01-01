Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şehit Polis Memuru Koçyiğit'in ailesine başsağlığı diledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit'in ailesiyle telefonda görüşerek, taziyelerini iletti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı videolu paylaşımında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Yalova'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda şehit olan polis memuru Yasin Koçyiğit'in ailesiyle telefonda yaptığı görüşmeye yer verdi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ŞEHİDİN AİLESİNE BAŞSAĞLIĞI

Şehidin eşi Rana Koçyiğit'e başsağlığı dileklerini ileten Erdoğan, "Allah sabırlar versin. Allah, taksiratını hasenata tebdil etsin, cennetiyle, cemaliyle müşerref kılsın. Rabbim yar, yardımcımız olsun. Allah sabrınızı artırsın." dedi.

Rana Koçyiğit de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Allah razı olsun Cumhurbaşkanım, sesinizi duymak bir onur. Vatan sağ olsun Cumhurbaşkanım, sizler sağ olun. Rabbim korusun sizleri." ifadelerini kullandı.

Erdoğan daha sonra şehidin annesi Hatice Koçyiğit'e başsağlığı dileklerini iletti. Hatice Koçyiğit ise "Allah sizlere uzun ömür versin. Bütün ümmeti Müslüman'a zarar ziyan vermesin. Benim çocuğum da şehit işte..." karşılığını verdi.

"ŞEHİDİMİZİ DUALARLA ANDIK"

Bakan Yerlikaya paylaşımında şunları kaydetti: "Şehidimizin annesi Hatice ablamız, eşi Rana kardeşimiz, evlatları Hatice ve Sıla kızlarımızla şehidimizi dualarla andık. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, şehidimizin ailesiyle telefonla görüştü, taziyelerini iletti. Şehidimiz Yasin Koçyiğit'i rahmetle yad ediyorum. Ailesine, sevdiklerine, Emniyet Teşkilatımıza ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı ali olsun."

Kaynak: AA / Umut Halavart - Politika
