Cumhurbaşkanı Erdoğan, muhtarlarla ilgili söylenen yalana ateş püskürdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 300 Bininci Afet Konutu Kura Çekimi, Anahtar Teslimi ve Yapımı Tamamlanan Yatırımların Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

ERDOĞAN'DAN TERÖRSÜZ TÜRKİYE VURGUSU

Terörsüz Türkiye sürecinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör baronlarının emellerine ulaşamayacağını söyledi. Muhtarlıkların kapanması gibi bir durumun da söz konusu olmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu yalanlarla bölge insanının endişeye sürüklenmeye çalışıldığını kaydetti.

"MENZİLE YAKLAŞTIKÇA SALDIRILARIN DOZU DA ARTMAYA BAŞLADI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi: "Ocakları ateşlerin düşmediği, anaların yüreklerinin evlat acısıyla kavrulmadığı ülkemizin hiçbir hanesinden ağıtların yükselmediği bir Türkiye. Bunun için de sabır, samimiyet, soğukkanlılıkla çalışıyoruz. Menzile yaklaştıkça saldırıların dozu da artmaya başladı. Kan, çatışma, istikrarsızlıktan beslenenler kampanyalarına hız verdi.

"MUHTARLIKLARIN KAPATILMASI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Bir taraftan mesnetsiz haberlerle şehit yakınlarımızı, gazilerimizi endişeye sürüklemeye çalışıyorlar. Diğer taraftan muhtarlıklar kapanacak, güvenlik korucuları işsiz kalacak gibi yalanları köpürterek bölgedeki kardeşlerimizi tedirgin ediyor. Muhtarların kapanması diye bir şey asla söz konusu değildir. Akıllarınca fitne çıkarmayı deniyorlar. Örgütün Suriye'deki uzantılarını kışkırtarak arzı mevut peşindeki siyonistlerin bölgemizdeki emellerine destek veriyorlar.

"SÜRECİ EMPERYALİSY OYUNLARA KURBAN ETMEYECEĞİZ"

Bütün aparatlarını harekete geçirmiş durumdalar. Hedefleri belli; o da ilerleyen o süreci yavaşlatmak. Biz bu sefer çok ama çok idmanlıyız. Her türlü karanlık senaryoya karşı hazırlıklıyız. Kurulmaya çalışan tuzağa düşmeyeceğiz. Kadim devlet aklı ve siyasi tecrübeyle ilmek ilmek dokuduğumuz süreci ihtiraslara, yanlış hesaplara, emperyalist oyunlara kurban etmeyeceğiz.

"SAVAŞ VE TERÖR BARONLARI HEDEFLERİNE ULAŞAMAYACAK"

Yetti, savaş ve terör baronları inşallah hedeflerine ulaşamayacak. Evlatlarımızın hayatı üzerinde yükselen terör duvarını yıkarak iç cephemizi tahkim mücadelemiz aynı kararlılıkla devam edecek. Kardeşliğimiz güçlenecek, dayanışmamız perçinlenecek. Burada tekrar altını çizerek söylüyorum; şehitlerimizin ruhunu incitecek hiçbir işin içinde bugüne kadar olmadık evelallah bundan sonra da olmayacağız. Ne yapıyorsak onların emanetini yüceltmek için yapıyoruz ve yapacağız. Ana muhalefetin içler acısı halini inanıyorum ki sizler de görüyorsunuz. Ne hizmet ne yatırım ne ülkenin kanayan yaralarına derman olmak. Bunların hiçbiri beyefendilerin gündeminde yer almıyor."