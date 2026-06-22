Erdoğan: Muhalefetin vizyon sorununu çözemedik, rahata alışmış aktörlere çalışmayı öğretemedik

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük, lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik" dedi.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, ATO Congresium'da düzenlenen 'AK Parti Ankara Teşkilat Buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Erdoğan, bu sene partisinin kuruluşunun 25'inci yılının idrak edileceğini anımsatarak, "AK Parti'yi biz Ankara'da kurduk. Ankaralı kardeşlerimizin hayır dualarıyla büyüttük. Partimizi kurarken hemen hiç kimse ülkemizin bu kadar kısa sürede büyük mesafeler alacağını düşünmüyordu. Türkiye'nin eğitim, sağlık, adalet, emniyet, ulaşım, ekonomi, dış politika, turizm gibi alanlarda bu kadar kısa sürede büyük hamleler yapabileceğine ihtimal vermiyordu. Ankara'nın lokomotifliğini üstlendiği savunma sanayinde ülkemizin başarı hikayesi yazabileceğine çok az kimse inanıyordu. İhracatımızı 36 milyar dolardan 275 milyar dolar seviyesine, turizm gelirimizi 12,4 milyar dolardan 65 milyar dolar seviyesine, savunma ihracatımızı 248 milyon dolardan 11 milyar dolar seviyesine, milli gelirimizi 236 milyar dolardan 1,6 trilyon dolara çıkaracağız desek hayal tacirliği yapmakla itham edilirdik. Türkiye'yi önce bölgesel bir güç sonra da küresel siyasetin oyun kurucusu yapacağımızı söylesek, hayalperest olmakla suçlanırdık ama biz bundan 25 sene önce tahayyül dahi edilemeyen tasavvur dahi edilemeyen büyük bir kalkınma hamlesine imza attık. Hayalleri hedeflere, hedefleri de tek tek gerçeklere dönüştürdük. Köklü reformlarımızla, sessiz devrimlerimizle merhum Özal'ın o meşhur ifadesiyle 'Türkiye'ye çağ atlattık'. Ankara'nın desteğiyle tüm Türkiye'ye aziz milletimizin her ferdine hizmet etmenin kıvancını yaşadık. Bir yandan ülkemizdeki hizmet standartlarını yükseltirken, diğer yandan vatandaşlarımızın beklentilerini çok daha ileri seviyelere taşıdık. Böylece 103 yıllık cumhuriyetimizin en başarılı kadrosu olarak adımızı hem milletimizin kalbine hem de tarihe şanla şerefle nakşettirdik" dedi.

'ANKARA, BÜYÜK BİR MİLLETİN GÖZ BEBEĞİDİR'

Ankara'nın yoldaşlığını önemsediklerini, Ankara'nın muhabbetine, vefasına, mücadele arkadaşlığı yapmasına çok büyük önem verdiklerini dile getiren Erdoğan, "Çünkü Ankara sıradan bir başkent değildir. Şahsiyet sahibi bir şehirdir. Ankara, İstiklal Harbi'ni yürüten milli direnişi zafere erdiren bir şehirdir. Ankara, Hacı Bayram Veli'nin 'Çalabım bir şar yaratmış iki cihan aresinde' diyerek selamladığı, Yesevi dervişlerini ağırlayan, sınırları Türkistan'dan Avrupa'nın içlerine uzanan muazzam bir coğrafyanın manevi başkentlerinden biridir. Ankara, bu topraklar üzerinde hesabı olanların planlarını, tuzaklarını, oyunlarını boşa çıkaran büyük bir milletin göz bebeğidir. Dedeleri feth-i mübine koşan, İstiklal Harbi'nde vatanını savunan Ankaralılar 15 Temmuz gecesi de milletimizin istikbaline sahip çıkmıştır. Kızılay'da, Külliye'de, Meclis'te, İl Emniyet Müdürlüğü'nde, Gölbaşı'nda, Kahramankazan'da ve daha nice yerde o gece yaşananları unutmadık. Göğsünü kurşunlara siper eden Ankaralı yiğitlerin direnişini unutmadık. Bir yıllık hasadını ülkesi için bir gecede ateşe veren Ankaralı çiftçilerimizin fedakarlığını unutmadık. Çağrımız üzerine meydanlara koşup çıplak elleriyle darbeyi engelleyen kardeşlerimizin destanını unutmadık. Ankara'nın bu yönü değişmez, Ankaralıların bu cesareti, bu dirayeti, bu kahramanlığı milletimizin hafızasından asla silinmez ve silinmeyecektir" diye konuştu.

'ANKARA'NIN ULUSLARARASI GÖRÜNÜRLÜĞÜ ARTACAK'

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Böyle bir şehre hizmet etmeyi, bu güzel şehri eser ve hizmet siyasetimizle nakış nakış dokumayı şeref sayıyoruz. Siyasi rakiplerimiz gece gündüz koltuk kavgası verirken biz iktidar ve ittifak olarak Türkiye'yi geleceği hazırlamanın mücadelesini veriyoruz. Ankara'mız bu sene önemli zirvelere ev sahipliği yapacak. 7-8 Temmuz'da NATO 36'ncı Devlet ve Hükümet Başkanları Toplantısı'nı Ankara'da düzenleyeceğiz. Aralarında Amerikan Başkanı Sayın Trump'ın da olduğu çok sayıda lideri başkentimizde zirve vesilesiyle misafir edeceğiz. Sonbaharda aile meclisimiz olan Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi yine Ankara'da gerçekleşecek. Türk dünyasının kalbi inşallah Ankara'da atacak. İnşallah bu sene Ankara'nın uluslararası görünürlüğü hiç olmadığı kadar artacak, başkentimiz küresel diplomasinin merkezi olarak adından söz ettirecek. Bununla ilgili hazırlıklarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

'TERÖRE KARŞI MİLLİ DURUŞ SERGİLEMEYİ ÖĞRETEMEDİM'

AK Parti olarak siyaset anlayışlarının eser ve hizmet üzerine bina edildiğini vurgulayan Erdoğan, "Sorunları halı altına süpürenlerden değil çözmek için çalışanlardan olduk. Su sıkıntısı mı var? Yeni barajları, isale hatları inşa ettik. Trafik mi sıkıştı? Yeni yollar, yeni metro hatları inşa ettik. Çarpık kentleşme sorunu mu var? TOKİ'yle modern konutları inşa ettik. Çevreyle ilgili eksikler mi var? Parklarla, yeşil alanlarla millet bahçeleriyle şehirlerimizi güzelleştirdik. Vatandaşımız sağlık hizmeti alırken sıkıntı mı çekiyor? Yeni tesisler, şehir hastaneleri, sağlık merkezleri inşa ettik. Hastanelerimizi en modern cihazlarla donattık. Bu anlayışla Ankara'ya toplam 4 trilyon 280 milyar liralık yatırım yaptık. Adalette 14 milyar lira, inşası devam edenlerle birlikte 36 milyar lira, eğitimde 236 milyar lira, gençlik ve sporda 51 milyar lira, sosyal yardımlarda 245 milyar lira, sağlıkta yapılan ihale ve proje aşamasında olanlar dahil 228 milyar lira, çevre ve şehircilikte 904 milyar lira değerinde eser kazandırdık. Ulaştırmada 1 trilyon lira, tarım ve ormanda 291 milyar lira, sanayi ve teknolojide yatırım ve destekler olmak üzere toplam 217 milyar lira, enerjide 613 milyar lira, kültür ve turizmde 30 milyar lira, çalışma ve sosyal güvenlikte teşviklerle birlikte 130 milyar lirayı bulan hizmet ve projelerle Ankara'nın yanında olduk. Mazeretlere sığınmadık. Saçma sapan argümanlar bulmaya çalışmadık. Özellikle bizden hizmet bekleyen, bizden trafik çilesine çözüm bulmamızı bekleyen insanlarımızın karşısına 'Ne kadar fazla yol yaparsak trafik o kadar çok sıkışır' gibi absürt tezlerle çıkmadık. Fakat siyaseti vizyonla ve projeyle yapamayanlar bahane üretmede sergiledikleri mahareti sorunlara çözüm üretmekte gösteremediler. Elinde çekiç olan her şeyi çivi olarak görürmüş. Bunların da mazeretten, hamasetten başka cümleleri yok. Çünkü millete sunabilecekleri bir planları, projeleri yok. İşte nelerle uğraştıklarını hepimiz takip ediyoruz; kavgasız, gürültüsüz günleri geçmiyor. Sadece kendilerine değil siyaset kurumuna da zarar veriyorlar. İktidarlarımız döneminde ülkemizin pek çok sorununu çözdük, lakin muhalefetin kronikleşmiş vizyon sorununu bir türlü çözemedik. Rahata alışmış muhalefet aktörlerine çalışmayı, proje geliştirmeyi, hizmet etmeyi maalesef öğretemedik. Dış politika gibi, savunma gibi, vesayete ve teröre karşı mücadele gibi konularda yerli ve milli duruş sergilemeyi öğretemedim" diye konuştu.

'BİZ KARŞIMIZDA YARIŞACAĞIMIZ BİR MUHALEFET GÖRMEK İSTİYORUZ'

Türkiye'nin muhalefet açığının kapanmak yerine giderek daha fazla büyüdüğünü kaydeden Erdoğan, "Siyaset kurumunun, koltuk ve kariyer sevdalılarının elinde düşürüldüğü içler acısı hali gördükçe inanın ülkemiz adına biz üzülüyoruz. Rakibimiz de olsa muhalefet de olsa Türkiye'nin ikinci büyük partisinin kavgayla, gerilimle anılmasını biz doğru bulmuyoruz. Biz karşımızda iç karışıklıkla malul bir muhalefet değil; hizmette, vizyonda, eserde, fikirde yarışacağımız bir muhalefet görmek istiyoruz. Kalitemize ve kalibremize uygun bir muhalefet arayışımız dün olduğu gibi bugün de devam etmektedir" dedi.

AK PARTİ'YE KATILAN BELEDİYE BAŞKANINA ROZET TAKTI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hiçbir ayrım yapmadan 86 milyonun tamamı için çalıştıklarını, emeklerinin karşılığını gördükçe mücadeleye daha bir şevkle sarıldıklarını aktararak, şöyle dedi: "Görüyoruz ki bu mücadelemiz kar topu misali günden güne büyümekte, yeni üyelerimizin heyecanıyla güç kazanmaktadır. Ankara il teşkilatımız, 1 milyon 53 bine ulaşan üye sayısıyla üye kayıt ve teşkilatlanma çalışmalarında örnek bir başarı ortaya koymaktadır. Geçen sene yaptığı 162 bin yeni üye kaydıyla Ankara, üst üste 6 kez Türkiye birincisi olmuştur. Teşkilat mensuplarımızın partimizin faaliyetlerine katılımını teşvik eden 'AK Elçiler Projesi'nden çeşitli sosyal sorumluluk projelerine pek çok çalışmayı başarıyla yürüten Ankara İl Teşkilatımızı canıgönülden tebrik ediyorum. Önümüzdeki yaklaşık iki yıllık süre boyunca hiçbir yılgınlığa, hiçbir rehavete kapılmamanızı; çok daha titiz, çok daha azimli çalışmanızı bekliyorum. Mesuliyetimiz büyük, yükümüz ağırdır. Türkiye Yüzyılı'na giden yolda unutmayın; her insanımızın enerjisine, gayretine, desteğine, duasına ihtiyacımız var. Her birinizin bu şuurla çalışacağına yürekten inanıyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasının ardından CHP'den istifa ederek AK Parti'ye katılan Haymana Belediye Başkanı Levent Koç'a parti rozetini taktı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı