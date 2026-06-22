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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri'nden Ehliyet Uyarısı: Son Geçerlilik Tarihini Kontrol Edin

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Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sürücü belgelerinin üzerindeki son geçerlilik tarihlerinin kontrol edilmesi ve süresi dolan ehliyetlerin yenilenmesi gerektiğini duyurdu.

(ANKARA) - Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sürücüleri, ehliyetlerin üzerinde yer alan "son geçerlilik" tarihleri konusunda uyardı.

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vatandaşların sürücü belgelerinin iptal olmasının önüne geçmek amacıyla ehliyetlerin üzerinde yer alan "son geçerlilik" tarihlerinin mutlaka kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada, "Sürücü belgenizi kontrol ettiniz mi? Sürücü belgenizin iptal olmaması ve mağduriyet yaşamamanız için belgeniz üzerinde yer alan son geçerlilik tarihini kontrol edebilirsiniz. Geçerlilik süresi yakın tarihte sona erecek veya sona ermiş olan sürücü belgelenizi, randevu alarak en yakın nüfus müdürlüğünde yenileyebilirsiniz" denildi.

Belirli sınıflara göre 5 ya da 10 yıllık periyotlarla yenilenmesi gereken yeni tip sürücü belgelerinde, sürenin dolması durumunda belgelerin hukuken geçersiz sayılacağı hatırlatıldı.

Kaynak: ANKA
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