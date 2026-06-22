TEM'de para götüren motokurye düştü, yola saçılanları vatandaşlar topladı

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu'nda yere düşen motosikletli kuryenin üzerindeki paralar etrafa saçılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bazı sürücüler yolun ortasında durarak para toplama yarışına girdi. Her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanırken, toplanan paralar sahibine teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerası yansıdı.

Edinilen bilgiye göre saat 14.30 sıralarında İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki motosikletli kurye gidon hakimiyetini kaybedince yere düştü. Kuryenin üzerindeki paralar ise etrafa saçıldı. Rüzgarın etkisiyle paralar etrafa dağılırken, otoyolda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Düştüğü yerden kalkan kurye otoyolun dört bir yanına saçılan paraların toplamaya çalışırken, duran sürücüler de onun yardımına koştu. Bir yandan kurye diğer yandan ise sürücüler, araçların arasındaki paraları topladı. Bazı sürücülerin refüjün ortasına geçtiği görüldü. Olay nedeniyle her iki yönde de trafikte yoğunluk oluşurken, vatandaşlar topladıkları paraları sahibine teslim etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde vatandaşların etrafa saçılan paraları topladığı görülürken, görüntüleri kayda alan kişinin ise, "Para her yere dağılmış. Yollarda herkes para topluyor" dediği duyuluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı