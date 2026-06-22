Haberler

TEM'de para götüren motokurye düştü, yola saçılanları vatandaşlar topladı

TEM'de para götüren motokurye düştü, yola saçılanları vatandaşlar topladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu'nda motosikletli kuryenin düşmesiyle paralar etrafa saçıldı. Sürücüler yol ortasında para toplama yarışına girdi, trafik yoğunluğu oluştu. Toplanan paralar sahibine teslim edildi.

İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu'nda yere düşen motosikletli kuryenin üzerindeki paralar etrafa saçılınca ortaya ilginç görüntüler çıktı. Bazı sürücüler yolun ortasında durarak para toplama yarışına girdi. Her iki yönde de trafik yoğunluğu yaşanırken, toplanan paralar sahibine teslim edildi. O anlar cep telefonu kamerası yansıdı.

Edinilen bilgiye göre saat 14.30 sıralarında İstanbul Bağcılar TEM Otoyolu Ankara istikametinde seyir halindeki motosikletli kurye gidon hakimiyetini kaybedince yere düştü. Kuryenin üzerindeki paralar ise etrafa saçıldı. Rüzgarın etkisiyle paralar etrafa dağılırken, otoyolda ilginç görüntüler ortaya çıktı. Düştüğü yerden kalkan kurye otoyolun dört bir yanına saçılan paraların toplamaya çalışırken, duran sürücüler de onun yardımına koştu. Bir yandan kurye diğer yandan ise sürücüler, araçların arasındaki paraları topladı. Bazı sürücülerin refüjün ortasına geçtiği görüldü. Olay nedeniyle her iki yönde de trafikte yoğunluk oluşurken, vatandaşlar topladıkları paraları sahibine teslim etti. O anlar ise cep telefonu kamerasına böyle yansıdı. Görüntülerde vatandaşların etrafa saçılan paraları topladığı görülürken, görüntüleri kayda alan kişinin ise, "Para her yere dağılmış. Yollarda herkes para topluyor" dediği duyuluyor. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı

CHP'de bir şok daha! İmamoğlu'nun prensi de AK Parti'ye göz kırptı
'Cumhur İttifakı Ocakları Genel Başkanıyım' deyip AVM denetlemeye kalktı

Ünvanını söyleyip AVM denetlemeye kalktı, savcılık hemen düğmeye bastı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor

Bu görüntüye tepki yağıyor

Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü

Piknik için gittikleri bahçede kan donduran infaz
Tepkilerin odağı olan Muslera sessizliğini bozdu: Geç kaldım, üzgünüm

Tüm ülkenin ateş püskürdüğü Muslera'dan mahcubiyet dolu sözler
Dünya Kupası'nı karıştıran Ganalı şaman yıldız golcüye de büyü yaptı

Dünya Kupası'nı karıştıran şaman yıldız golcüye de büyü yaptı
Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede

Ankara'da olaylı cenaze! İnce ve Kılıçdaroğlu yıllar sonra aynı karede
Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde ilk duruşma başladı! Babadan Aleyna Kalaycıoğlu'na zor soru

Cinayet sonrası ilk yüzleşme! Duruşmada Aleyna'yı zora sokan soru
Takımına veda etti! Kuyt Fenerbahçe'ye geliyor

Takımına veda ederek yola çıktı: Fenerbahçe'ye geliyor