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Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası'ndan çekildi

Eşinin doğumunu kaçırmak istemeyen Doku, Dünya Kupası'ndan çekildi
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Belçikalı futbolcu Jeremy Doku, FIFA 2026 Dünya Kupası'ndan çekilerek eve döneceğini ve ilk çocuklarının doğumunda eşinin yanında olacağını duyurdu.

FIFA 2026 Dünya Kupası’nda Belçika Milli Takımı'nda mücadele eden yıldız futbolcu Jeremy Doku, sürpriz bir kararla turnuvadan çekildiğini açıkladı. 

EŞİNİN YANINDA OLMAK İSTEDİĞİNİ DUYURDU

İlk çocuklarının doğumu yaklaşan başarılı kanat oyuncusu, bu özel anı kaçırmamak ve eşinin yanında destek olmak amacıyla kampı terk ederek evine dönme kararı aldı.

''AİLEMİN BANA İHTİYACI VAR''

Kararını sosyal medya hesabı üzerinden taraftarlarla paylaşan Doku, "Hayat futboldan büyüktür. Bu tarihi turnuvada ülkemi temsil etmek gururdu ancak şu an ailemin bana ihtiyacı var," ifadelerini kullandı. Belçika Teknik Direktörü ve takım arkadaşlarının da Doku’nun bu kararına tam destek verdiği ve oyuncuya tebrik mesajları ilettiği belirtildi. 

Fatih Kayalı
Fatih Kayalı
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSavaş Esentürk:

Helal olsun doğru olanı yap

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