İnsan olan bunu nasıl yapar? Bu görüntüye büyük tepki var
Sosyal medyada paylaşılan ve Arap ülkelerinden birinde çekildiği tahmin edilen dehşet verici bir video büyük bir infiale yol açtı. Görüntülerde bir şahsın, canlı civcivleri, beslediği devasa kartalın önüne hiç acımadan bıraktığı anlar yer aldı. Kısa sürede yayılan vahşet görüntülerine, dünyanın dört bir yanından hayvanseverler ve sosyal medya kullanıcıları sert tepki gösterdi.
- Sosyal medyada yayılan bir videoda, bir kişi canlı civcivleri kartala yem ediyor.
- Videonun Arap ülkelerinden birinde çekildiği tahmin ediliyor.
- Hayvanseverler ve sosyal medya kullanıcıları görüntülere sert tepki gösterdi.
Sosyal medyada paylaşılan ve Arap ülkelerinden birinde çekildiği tahmin edilen dehşet verici görüntüler internet kullanıcılarının büyük tepkisini çekti. Vicdanları sızlatan videoda, bir kişinin canlı civcivleri beslediği kartala yem ettiği anlar yer aldı.
OLAN BİTENDEN HABERSİZCE ÖLÜME GİTTİLER
Büyük infial yaratan görüntülerde, bir şahsın kartalını beslemek için akılalmaz bir yönteme başvurduğu görülüyor. Şahıs, hiçbir savunması olmayan canlı civcivleri kartalın önüne bırakıyor. Başlarına geleceklerden tamamen habersiz olan talihsiz civcivler, saniyeler içinde dev kartalın gagası arasında can veriyor.
"BU BESLEME DEĞİL, VAHŞET!"
Görüntülerin kısa sürede yayılmasının ardından dünyanın dört bir yanından hayvanseverler ve sosyal medya kullanıcıları duruma sert tepki gösterdi. Doğadaki yırtıcı hayvanların avlanma döngüsünün normal olduğunu ancak evcil ya da yarı evcil ortamda insan eliyle canlı hayvanların bu şekilde acı çektirilerek yem edilmesinin "sadistçe" olduğunu belirten kullanıcılar, görüntülere isyan etti.