İzzet Yıldızhan mahkemede isyan etti: En masum benim, tüm itibarım bitti

19 Mart gecesi Ümraniye Sıddık Sokak'ta bir stüdyonun önünde meydana gelen kanlı olayda, rapçi Vahap Canbay'ın eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile barışma çabası faciayla sonuçlanmıştı. Çakarlı lüks araçlarla gelen grubun ateş açması sonucu arabuluculuk için orada bulunan 21 yaşındaki Kubilay Kaan Kundakçı hayatını kaybetmişti.

5 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Olayın ardından yürütülen geniş çaplı soruşturmada "suçluyu kayırma" suçlamasıyla gözaltına alınıp tutuklanan ve 45 gün cezaevinde kaldıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan İzzet Yıldızhan hakkında 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

"BU OLAYDA EN MAĞDUR TARAF BENİM"

İstanbul Anadolu 23. Ağır Ceza Mahkemesi’nde bugün görülen ilk duruşmada savunma yapan İzzet Yıldızhan, cinayetle hiçbir alakası olmadığını ve haksız yere büyük bir itibar suikastına uğradığını iddia etti. Yaşadığı mağduriyeti dile getiren ünlü türkücü mahkeme heyetine şu sözlerle seslendi: "En mağdur olan taraf benim. Bu olayda en masum olan benim. Tüm itibarım yerle bir oldu, bitti. 45 gün cezaevinde yattım. Mahkemeden itibarımı geri istiyorum."

MÜEBBET HAPİS İSTEMLİ YARGILAMA SÜRÜYOR

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, silahı ateşlediği belirtilen Alaattin Kadayıfçıoğlu hakkında 'kasten öldürme', ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise 'kasten öldürmeye azmettirme' suçlarından müebbet hapis cezası isteniyor. Asıl hedefin rapçi Vahap Canbay olduğu iddia edilen davada, mahkeme heyeti diğer sanıkların ifadelerini almaya ve delilleri değerlendirmeye devam ediyor.

Kaynak: Haberler.com