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CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı

CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, AK Parti'ye göz kırptı
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Bir süredir AK Parti'ye geçeceği konuşulan 33 yaşındaki CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, imar düzenlemesini reddeden İBB yönetimini "Tuzla halkını mağdur etmekle" suçlayarak sert şekilde eleştirdi. CHP kulislerinde, belediyelere yönelik operasyonlardan uzak durmak isteyen Bingöl'ün AK Parti ile transfer temaslarını hızlandı.

  • CHP'li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, İBB'yi Tuzla halkını mağdur etmekle suçladı.
  • Bingöl'ün bu çıkışı, AK Parti'ye geçiş iddialarını güçlendirdi.
  • CHP kulislerinde Bingöl'ün AK Parti kurmaylarıyla transfer temasında olduğu iddia ediliyor.

Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç’un CHP’den istifa ederek AK Parti’ye geçmesinin yankıları sürerken, siyaset kulislerini sallayacak bir hamle de İstanbul’dan geldi. Bir süredir AK Parti’ye transfer olacağı konuşulan CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, mensubu olduğu partinin yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ni (İBB) sert sözlerle hedef aldı. Bingöl’ün bu çıkışı, AK Parti’ye geçiş iddialarını güçlendirdi.

"İBB TUZLA HALKINI MAĞDUR EDİYOR"

33 yaşındaki Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, bugün yaptığı konuşmada mevzuata aykırı yapıları yasal hale getirecek imar düzenlemesinin İBB tarafından reddedildiğini açıklayarak adeta ateş püskürdü. Kendi partisine bağlı büyükşehir yönetimini Tuzla halkını mağdur etmekle suçlayan Bingöl, şu ifadeleri kullandı: "Maalesef hiç hak etmediğimiz şekilde İBB ile bakanlıkların arasında kaldık. İBB'nin Tuzla halkını mağdur eden yaklaşımını büyük bir üzüntü ile karşılıyorum."

Eren Ali Bingöl, İmamoğlu'na yakın isimlerden biriydi

HAYMANA’DAN SONRA SIRA TUZLA’DA MI?

Son dönemde CHP’li belediyelere yönelik düzenlenen operasyonlar sürerken, diğer taraftan iktidar partisine yönelik belediye başkanı transferleri de hız kazandı. Saatler önce CHP’den istifa ettiğini duyuran Ankara Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, bugün AK Parti saflarına katılırken Eren Ali Bingöl'ün İBB’yi topa tutan bu çıkışı "Sırada Tuzla mı var?" sorusunu akıllara getirdi.

CHP KULİSLERİ: TRANSFER TEMASINDA

Eren Ali Bingöl’ün kendi partisine bayrak açan bu sert çıkışı, CHP kanadında da geniş yankı buldu. Parti içindeki bazı önemli kaynaklar, İstanbul'daki CHP'li belediyelere yönelik peş peşe düzenlenen operasyon ve incelemelerden muaf kalmak ya da hedef olmamak adına Bingöl’ün bu stratejiyi seçtiğini öne sürdü. Kulislere sızan iddialara göre genç belediye başkanının, AK Parti kurmaylarıyla transfer masasında olduğu ve geçiş sürecine zemin hazırladığı ileri sürülüyor.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com
Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞeref Tok:

Önemli olan milletin geçmesi

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