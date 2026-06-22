Takımına veda etti! Kuyt Fenerbahçe'ye geliyor

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'nin formasını giyen Hollandalı teknik adam Dirk Kuyt, sarı-lacivertli kulübe geri dönmeye hazırlanıyor.

İSMAİL KARTAL'IN YARDIMCISI OLUYOR

Hollandalı teknik direktör Dirk Kuyt, Fenerbahçe'de teknik direktör İsmail Kartal'ın yardımcılığını üstlenmek amacıyla görev yaptığı Hollanda ekibi FC Dordrecht'ten ayrıldı.

TAKIMINA VEDA EDEREK YOLA ÇIKTI

ESPN'nin haberine göre; 45 yaşındaki çalıştırıcı pazartesi sabahı FC Dordrecht'teki oyuncularla bir araya gelerek vedalaştı. Veda işlemlerinin ardından Kuyt'ın sarı-lacivertli kulüpteki yeni görevine başlamak üzere İstanbul'a doğru yola çıktığı belirtildi.

TAZMİNAT ÖDENECEK

Hollanda kulübünün daha önce "Bırakmayacağız" yönündeki açıklamalarına rağmen bu ayrılığın gerçekleştiği ifade edilirken, Fenerbahçe'nin, Dirk Kuyt'ın sözleşmesini feshedebilmesi için FC Dordrecht kulübüne tazminat ödeyeceği aktarıldı.