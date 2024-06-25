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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yarın saat 16.00'da görüşecek. Erdoğan ve Bahçeli arasındaki görüşmenin, 1 Temmuz'daki Sinan Ateş davası duruşmasından önce yapılması dikkatlerden kaçmadı. İki lider arasındaki zirveye ilişkin ise İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmenin Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşeceğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceğini bildirdi.

Cinayete kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasının 1 Temmuz'daki kritik duruşması öncesi Beştepe'de önemli bir görüşme yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

BAHÇELİ, KÜLLİYE'DE ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile yarın saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceklerdir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

MHP LİDERİ, YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün TBMM'deki grup toplantısına 15 dakika geç başladı. Bahçeli'nin odasından çıkıp grup toplantısının yapıldığı salona gittiği esnada yürümekte zorlandığı görüldü. MHP kaynaklarından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin tansiyon problemi yaşadığı ve şu anda herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

"KİMİN KİMLERLE İŞ TUTTUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Grup toplantısında, parti içerisinde Sinan Ateş cinayetiyle ilgili suçlanan isimlere sahip çıkan Bahçeli, "1 Temmuz'da başlayacak malum cinayet davası ile partimizi ilişkilendirmek için tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Kimin kimlerle iş tutuştuğunu, sağda solda neler konuşulduğunu çok iyi biliyoruz. Davamızı 3-5 çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. Ortalıkta gezen kuklaların başlarının tahrikiyle MHP'yi ve Ülkü Ocakları'nı sorgulatamayız. Bizi sindirmeye çalıştıklarını görmedik mi sanılıyor? MHP ile aşık atılamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

"DAVAYA SADECE AVUKATLARIMIZ KATILACAK"

1 Temmuz'daki duruşmaya sadece avukatlarının katılacağını belirten Bahçeli, "Bunun dışında kimse ortalıkta bulunmayacaktır. Kim ne biliyorsa mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim. MHP ile Ülkü Ocakları'nı bağlantısı olmayan cinayet ile suçlayanlara hakkımı helal etmeyeceğim, hesaplaşacağım." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

AYŞE ATEŞ: BAHÇELİ DE DURUŞMADA OLMALI

Ankara'da öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP lideri Bahçeli'nin cinayet davasının duruşmasında MHP'nin mutlaka hazır bulunacağı şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine "Devlet Bahçeli bence de olmalı. Burada yargılananların neredeyse hepsi MHP'li ve Ülkü Ocakları mensubu. Şimdiye kadar korudular, gelsinler korumaya devam etsinler. O kadar uğraştılar yani." ifadelerini kullanmıştı.

Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Fahrettin Altun Devlet Bahçeli Sosyal Medya Sinan Ateş MHP Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (7)

Quantum:

Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor

21
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Sefa Altun:

Hep görüşme sonuç,bir şey yok,ne anlamı var ki...

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Hek Tor:

Baaaçeli emicemin hangi camiden kaldırılmasını isteğini öğrenme buluşmasıdır mutlaka... Sonuç mutlaka vardır yani, müsterih ol ve konu önemli.

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Turbo Levent:

FENOMEN AJDAR SİZDEN DAHA İYİ YÖNETİR ÜLKEYİ

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yanıt1
Turan KURT:

Tehdit ederek hiçbir güç KATİLLERİ ve AZMETTİRİCİLER koruyamaz,korumaya çalışıyorsa aşağılıkların işlediği suça ortaktır

11
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Muhammed Murat Kartal:

Ülkede en zengin %20 lik kesim GSMH %48 alıyor. En fakir %20 lik kesim ise %4.5. Cari açığı zenginler yapıyor kemer sıkma adı altında ihale garibana kesiliyor. Mesela memur maaşları bile asgari ücret ve emekli maaşılarının 4-5 katı oldu. Bu sosyal barış için tehdittir. Iktidar ve ortaklari yüzünden gelir adaletsizliginde hindistanı bile geride bıraktık herhalde onu ve diğer bütün adaletsizlikleri düzeltmek için bir araya geliyorlar

6
0
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Cem Demirkaya:

Ahmet Kaya dan Hadi sen git işine parçasını söyleyecek Reis

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