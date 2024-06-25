Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın MHP lideri Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 16.00'da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceğini bildirdi.



Cinayete kurban giden eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş davasının 1 Temmuz'daki kritik duruşması öncesi Beştepe'de önemli bir görüşme yapılacak.

BAHÇELİ, KÜLLİYE'DE ERDOĞAN'LA GÖRÜŞECEK

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli ile yarın saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde bir araya geleceklerdir." ifadelerini kullandı.

MHP LİDERİ, YÜRÜMEKTE ZORLANDI

Öte yandan MHP Genel Başkanı Bahçeli, bugün TBMM'deki grup toplantısına 15 dakika geç başladı. Bahçeli'nin odasından çıkıp grup toplantısının yapıldığı salona gittiği esnada yürümekte zorlandığı görüldü. MHP kaynaklarından yapılan açıklamada, Bahçeli'nin tansiyon problemi yaşadığı ve şu anda herhangi bir sağlık probleminin bulunmadığı ifade edildi.

"KİMİN KİMLERLE İŞ TUTTUĞUNU ÇOK İYİ BİLİYORUZ"

Grup toplantısında, parti içerisinde Sinan Ateş cinayetiyle ilgili suçlanan isimlere sahip çıkan Bahçeli, "1 Temmuz'da başlayacak malum cinayet davası ile partimizi ilişkilendirmek için tek ayak üstünde 40 yalan söylerler. Kimin kimlerle iş tutuştuğunu, sağda solda neler konuşulduğunu çok iyi biliyoruz. Davamızı 3-5 çapulcunun keyfine göre yargılatamayız. Ortalıkta gezen kuklaların başlarının tahrikiyle MHP'yi ve Ülkü Ocakları'nı sorgulatamayız. Bizi sindirmeye çalıştıklarını görmedik mi sanılıyor? MHP ile aşık atılamaz." dedi.

"DAVAYA SADECE AVUKATLARIMIZ KATILACAK"

1 Temmuz'daki duruşmaya sadece avukatlarının katılacağını belirten Bahçeli, "Bunun dışında kimse ortalıkta bulunmayacaktır. Kim ne biliyorsa mahkemeye sunsun da hepsinin ense tıraşını görelim. MHP ile Ülkü Ocakları'nı bağlantısı olmayan cinayet ile suçlayanlara hakkımı helal etmeyeceğim, hesaplaşacağım." ifadelerini kullandı.

AYŞE ATEŞ: BAHÇELİ DE DURUŞMADA OLMALI

Ankara'da öldürülen Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş, MHP lideri Bahçeli'nin cinayet davasının duruşmasında MHP'nin mutlaka hazır bulunacağı şeklindeki açıklamasını hatırlatması üzerine "Devlet Bahçeli bence de olmalı. Burada yargılananların neredeyse hepsi MHP'li ve Ülkü Ocakları mensubu. Şimdiye kadar korudular, gelsinler korumaya devam etsinler. O kadar uğraştılar yani." ifadelerini kullanmıştı.