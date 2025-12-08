'Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mazlum Abdi ile görüşecek' iddiasına yanıt

İletişim Başkanlığı, sosyal medya platformlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen ve PKK/ Ypg elebaşı Mazlum Abdi ile görüşme gerçekleştirileceği yönündeki iddialara yazılı açıklamayla yanıt verdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde böyle bir girişim ya da planlama bulunmadığını ifade etti.

Duran açıklamasında, Cumhurbaşkanı'na atfedilen bu tür görüşme söylentilerinin mesnetsiz olduğunu, kamuoyunu yanlış bilgilendirdiğini ve Türkiye'nin yürüttüğü güvenlik politikalarını hedef aldığını dile getirdi.

"MESNETSİZ İDDİALAR KAMUOYUNU YANILTIYOR"

İletişim Başkanı Duran, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu değerlendirmelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a atfedilen bazı görüşme iddiaları gerçeğe aykırı olup, Sayın Cumhurbaşkanı'mızın gündeminde buna yönelik bir girişim veya planlama yer almamaktadır. Bilinçli veya bilinçsiz olarak paylaşılan bu tür mesnetsiz iddialar, kamuoyunu yanıltmakta ve Türkiye'nin takip ettiği güvenlik politikalarını farklı yönde etkilemeyi amaçlamaktadır."

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yurt içi ve yurt dışı temaslarına ilişkin doğru ve teyit edilmiş bilgilerin yalnızca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve diğer yetkili kamu kurumları tarafından kamuoyu ile paylaşıldığının altı çizildi.

DEZENFORMASYON UYARISI: SADECE RESMİ KAYNAKLARA İTİBAR EDİN

Duran, kamuoyuna sosyal medyada hızla yayılan doğrulanmamış iddialara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

Açıklamada, özellikle Türkiye'nin terörle mücadele ve güvenlik politikalarıyla ilgili hassas konularda ortaya atılan iddiaların, gerçeğe aykırı olması hâlinde hem kamuoyunu yanıltma riski taşıdığı hem de ülkenin stratejik pozisyonunu hedef almaya yönelik olabileceği vurgulandı.

Bu çerçevede vatandaşlara, gündemdeki gelişmeleri takip ederken Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, ilgili bakanlıklar ve diğer yetkili kurumlardan yapılan resmi açıklamaları esas almaları yönünde uyarı yapıldı.

İDDİANIN KAYNAĞI FRANSA

Cumhurbaşkanlığı tarafından yalanlanan iddia, Fransa merkezli Avrupa Ortadoğu ve Kuzey Afrika Araştırmaları Enstitüsü (EISMENA) Direktörü Adil Bakewan'ın sosyal medya paylaşımından kaynaklandı.

Bakewan, hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Mazlum Abdi'nin kısa süre içinde bir araya gelmek üzere mutabakata vardığını ileri sürdü. İddiaya göre süreç sonunda PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile de bir görüşme planlandığı öne sürüldü.

Cumhurbaşkanlığı ise bu senaryoyu bütünüyle reddederek, Türkiye'nin resmi güvenlik politikaları ve yürüttüğü terörle mücadele stratejisiyle bağdaşmayan bu tür spekülatif iddialara itibar edilmemesi gerektiğini kaydetti.