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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. İstanbul'daki Vahdettin Köşkü'nde gerçekleşen kabulde Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu. Erdoğan-es-Sudani görüşmesinde Kalkınma Yolu Projesi ve ikili ilişkiler ile bölgesel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani'yi kabul etti. Kabul sırasında Erdoğan, Irak Başbakanı es-Sudani'yi Vahdettin Köşkü girişinde karşıladı. Erdoğan, daha sonra köşkü gezdirdiği es-Sudani ile görüştü. Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da hazır bulundu.

"İŞ BİRLİĞİ FIRSATLARI SAYISIZ FAYDA SAĞLAR"

İletişim Başkanlığı, kabulde Türkiye ile Irak ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konuların ele alındığını bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan kabulde, Türkiye ile Irak'ın köklü tarihi ve kültürel bağları bulunan iki komşu ülke olduğunu, ilişkileri geliştirmenin ve Kalkınma Yolu Projesi başta olmak üzere iş birliği fırsatlarını değerlendirmenin iki ülke için de sayısız fayda sağlayacağını, bunun için gerekli adımları kararlılıkla atmaya devam edeceklerini ifade etti.

"TERÖR HEM TÜRKİYE HEM IRAK İÇİN GÜVENLİK RİSKİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, terör örgütlerinin hem Türkiye hem Irak için güvenlik riskleri oluşturduğunu, tüm terör örgütleri ile ayrımsız mücadelenin iki ülkenin de huzur ve istikrarına hizmet edeceğini, Irak hükümetinin PKK/KCK terör örgütü ile mücadeleye ilişkin attığı olumlu adımların Türkiye'yi memnun ettiğini belirtti.

"İSRAİL SALDIRILARI DURDURULMALI"

İsrail'in saldırganlığının hem bölge hem de dünya barışı için bir tehdit olduğunu ifade eden Erdoğan, bunu önlemek barış ve huzuru sağlamak için başta bölge ülkeleri olmak üzere uluslararası toplumun dayanışma içinde hareket etmesinin gerektiğini, Türkiye'nin barış için çabalarını sürdüreceğini söyledi.

İkilinin buluşmasından kareler;

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Irak Başbakanı Sudani'yi kabul etti
Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıJokerAllame:

ülkesi yanıyor Arap peşinde

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Reis tek başına Dünya'yı bile yönetir. :DDD

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