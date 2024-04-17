Üye Girişi
Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas'tan ilk sözler: Gurur duyduk

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hamas, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın grup toplantısında "Milli mücadelede Kuvayi Milliye neyse Hamas da aynen odur" sözleriyle damga vurduğu konuşmasından gurur duyduklarını belirtti. Hamas, "Halkımız, Gazze Şeridi'ndeki insanlarımıza yönelik aldığı tutum ve halkımızın topraklarını özgürleştirme, oraya geri dönüş ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleme konusunda mücadelesinde, cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 31 Mart yerel seçimlerinin ardından partisinin TBMM'deki ilk grup toplantısında konuştu. Konuşmasında Gazze'yi kan gölüne çeviren İsrail için sert ifadeler kullanan Erdoğan, "Milli mücadelede Kuvayi Milliye neyse Hamas da aynen odur. Bunu söylemenin bir bedelinin olduğunun da elbette farkındayız. Bütün dünya bilsin, idrak etsin" ifadelerini kullandı. Hamas Hareketi, bu sözlerden gurur duyduklarını belirtti.

"HALKIMIZ, CESUR BİR SES OLARAK BU AÇIKLAMALARI EZBERLEYECEK"

Hamas'ın açıklamasında şu ifadeler yer aldı: "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cesur açıklamaları ve onurlu duruşları, kardeş Türk halkının tarihi ve özgün konumunu somutlaştırmaktadır. Halkımız, Gazze Şeridi'ndeki insanlarımıza yönelik aldığı tutum ve halkımızın topraklarını özgürleştirme, oraya geri dönüş ve başkenti Kudüs olan bağımsız bir devlet kurma hakkını destekleme konusunda mücadelesinde, cesur bir ses olarak bu açıklamaları ezberleyecektir."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'In Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas'tan yanıt: Gurur duyduk

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN KONUŞMASI

Erdoğan'ın grup toplantısına damga vuran Gazze konuşması şöyle: "Terör devleti İsrail 7 Ekim'den bu yana hem Gazze'de hem Batı Şeria'da insanlık dışı bir soykırım yapıyor. Büyük bir pervasızlık içinde insanlık tarihine utançla yazılmış bir katliam yürütüyor. Seçim sürecinde de seçim sonrasında da şahsıma ve partimize yönelik izansız ithamlarda bulunuldu. Bu alçak ithamlar bize karşı kullanıldı. Birileri yalan olduğunu bal gibi bildiği iddialar üzerinden bizi, partimizi ve Türkiye Cumhuriyetini töhmet altında bıraktı.

"BİZİM HAYATIMIZ FİLİSTİN'LE ANLAM BULMUŞTUR"

Hiç kimse ne şahsımı ne partimi Filistin meselesinde sorgulayacak kapasitede değildir. Bizim hayatımız Filistin'le anlam bulmuştur. Filistin'i kutlu emanet gibi daima yüreğimizde taşıdık. Bu hareket ve bu parti Filistin davası sorgusuz, sualsiz sahiplenmiştir. Bu uğurlar üzerine çok büyük bedeller de ödedik. Filistin davasını misafiri hafta sonu misafirimiz olacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'In Kuvay-ı Milliye çıkışına Hamas'tan yanıt: Gurur duyduk

"DAVOS'TA KATİLLERİN YÜZÜNE 'ONE MİNUTE' DEDİK"

Biz bundan 15 yıl önce hiçimse cesaret edemezken, şu anda sözde partileri olanlar da dahil. DAVOS'ta katillerin yüzüne "One minute" dedik. Dünyada kimse konuşamazken biz çıktık "Hamas bir terör örgütü değil, bir direniş grubudur" dedik. BM Kürsüsünden İsrail'in Filistin'in topraklarını nasıl adım adım işgal ettiğini ortaya koyduk.

"KUVAY-I MİLLİYE NE İSE HAMAS DA ODUR"

Burada çok açık ve net söylüyorum. Milli Mücadele sırasında Kuvay-ı Milliye ne ise Hamas da odur. Bunu söylemenin bir bedelinin olduğunun da elbette farkındayız. Bütün dünya bilsin, idrak etsin. Tek başıma kalsam dahi Allah ömür verdiği sürece mazlum Filistin halkının sesi olmaya devam edeceğiz. 14 bin çocuk öldürüldü. Hitler'i çoktan geçtiler. 14 bin masum çocuğun ölümünü görmeyip 'Hamas terör örgütüdür' diyerek İsrail'in gözüne girmeye çalışanlara inat biz Filistin'in bağımsızlığını savunacağız."

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

Filistin Hamas Politika Dünya Haberler

Bakmadan Geçme

Bayern Münih-Arsenal maçı CANLI izle! 17 Nisan Bayern Münih-Arsenal Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? 18 Nisan okullar tatil mi? Yarın okullar tatil mi? İstanbul, İzmir, Ankara okullar tatil mi? Manchester City Real Madrid maç özeti ve golleri izle! (VİDEO) M.City Real Madrid maçı özeti! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Manchester City Real Madrid maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! M.City R.Madrid maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Manchester City Real Madrid maçını şifresiz veren kanallar! Manchester City Real Madrid maçı nereden izlenir, hangi kanal veriyor? Manchester City-Real Madrid maçı CANLI izle! 17 Nisan M.City-Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçı canlı yayın nereden ve nasıl izlenir? EXXEN canlı maç izle! (M.CİTY-REAL MADRİD) EXXEN kesintisiz donmadan canlı yayın! 17 Nisan EXXEN spor canlı izle! TFF Başkan adayları kim? 2024 TFF başkan adayları? Erdal Alkış kimdir? Erdal Alkış hangi takımlı? Partilerin milletvekili sayısı 2024! (GÜNCEL) Hangi partinin kaç milletvekili var? SimSimi nedir? Simsimi tehlikeli mi? 17-18 Nisan GÜNCEL Akaryakıt Fiyatları! Benzine ve motorine indirim veya zam var mı? 17-18 Nisan hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 17-18 Nisan 2024 Konya su kesintisi listesi! Ruhi Çenet'in YouTube kanalı tekrar çalındı mı, hacklendi mi?
500

Yorumlar (2)

Serkan null:

hamasla gurur duyduk diyorsun israille ticaret yapıyorsun. sen ne şekil bir insansın?

8
12
yanıtYanıtla
gunay yanug:

emekliler zerre kadar güvenmiyor akp ye

0
0
yanıtYanıtla
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title