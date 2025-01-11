Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni süreci "Biji Serok Erdoğan" sloganları altında anlattı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Diyarbakır'da AK Parti'nin 8. Olağan İl Kongresi'ne katıldı.

"TERÖRÜ BİTİRMEK İÇİN FIRSAT PENCERESİ AÇILDI"

Burada konuşan Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısının ardından gerçekleşen DEM Parti - İmralı görüşmesi ve sonrasında yaşanan gelişmelere ilişkin, "Terörü bitirmek için fırsat penceresi açıldı" yorumunu yaptı.

"ÇALIŞMALARIN TEK BİR AMACI VAR..."

Yeni sürece ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Gerçekleşen çalışmaların tek bir amacı var, terör örgütünün kendini feshetmesi, silahların teslim edilmesi, örgütün siyaset üzerindeki vesayetinin tamamen kaldırılması, bir Türkiye partisi olma vasfını kazanamayan siyasi yapıya bu yönde kendini geliştirme fırsatı verilmesi, bölgemizde artan çatışmalar karşısında iç cephemizin güçlendirilmesi, yarım asırlık bölücü terör parantezinin kapatılması, tüm boyutlarıyla tarihe gömülmesidir" ifadelerini kullandı.

"BİJİ SEROK ERDOĞAN!" SLOGANLARI

Öte yandan, Erdoğan'ın konuşması sırasında kongre salonunda, "Biji Serok Erdoğan!' (Yaşasın Başkan Erdoğan!) sloganları atıldı. Erdoğan'ın konuşmasının sık sık sloganlar nedeniyle kesildiği görüldü.