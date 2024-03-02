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4 ile yeni emniyet müdürü atandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre 4 ile yeni emniyet müdürü atandı. Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alınırken, Aslan'ın yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk atandı. Diğer taraftan Van İl Emniyet Müdürlüğüne Murat Mutlu, Batman İl Emniyet Müdürlüğü görevine ise İbrahim Kaba atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararlarının yer aldığı Resmi Gazete yayımlandı. Atama kararlarına göre Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Aslan'ın yerine Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Mersin İl Emniyet Müdürü olarak göreve başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın atama kararlarının da yer aldığı 32477 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girdi.

MERSİN İL EMNİYET MÜDÜRÜ GÖREVDEN ALINDI

Resmi Gazete'de yer alan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Mersin İl Emniyet Müdürü Mehmet Aslan görevden alındı. Kayseri İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk ise Mersin İl Emniyet Müdürü olarak atandı.

Öte yandan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğüne Van İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Van İl Emniyet Müdürlüğüne Murat Mutlu, Batman İl Emniyet Müdürlüğü görevine ise İbrahim Kaba atandı.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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