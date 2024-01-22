Türk astronot Alper Gezeravcı, uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la yaptı

İki gün önce Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaşan ve oradaki çalışmalarına başlayan ilk Türk uzay yolcusu, Alper Gezeravcı, uzaydan ilk bağlantısını Cumhurbaşkanı Erdoğan'la gerçekleştirdi.

İşte ikili arasında geçen diyaloglar;

Alper Gezeravcı: Sayın Cumhurbaşkanım, yolculuğumuzun ilk kısmı 10 dakika sürdü ve en zor kısmı buydu. Eğitimli ekip olarak sürekli destek halinde olduk. Hazırlıklıydık. Planlanan şekilde uzay istasyonuna ulaştık.

Erdoğan: Bu durum seni nasıl etkiliyor?

Gezeravcı: Ortamı dünyadakinden ayıran mikro oluşu. İlk andan itibaren kapsül içindeyken değişiklikleri hemen hissettik. Etkileri burada hissetmedim. Bilim insanları araştırmalar yürütüyor. Katkıda bulunmak için deneyler yapıyorum. Deneyler yapıp sonuçları ülkemize getireceğim.

Erdoğan: Bir bilim misyonu olması bizim için çok önemli. Orada farklı alanlarda gerçekleştireceğin deneylerin başarıyla tamamlanmasını ümit ediyorum.

Gezeravcı: Bizim deneylerimiz farklı disiplinlerdeki araştırmaları kapsıyor. TÜBİTAK tarafından tasarlanan deneyde, geliştirilen bir kart test edilecek. Tıp alanında uzay alanının insan üzerindeki etkileri incelenecek. Yer çekimsiz ortamdan etkilenen genler ve bağışıklık sistemine etkileri incelenecek. Dünyaya inince de kan örneği vereceğim. Uzay bilimine ilgi duyan gençlerin çalışmalarına özellikle yer verildi. Sizin gençlerin deneyine verdiği önem.

Erdoğan: Farklı ülkelerden gelenlerle birliktesin. Ekibe selamımı ilet. Yürüttüğümüz çalışmalarla yeni teknolojilere öncülük etmeyi önemsiyoruz.

Gezeravcı: Görev ekibinin selamını da sizlere iletiyorum. Etkileşim içinde bulunmak büyük ayrıcalık. Uluslararası iş birliğinin gücünü gösteriyor. Teknolojik ilerlemeler uzay teknoloji ile sınırlı kalmıyor her alanda önemli rol oynuyor. Ülkemizde de milli uydularımız diğer sektörlerin güçlenmesine destek oluyor.

Erdoğan: Çocuklarıımzın uzaya olan merakı artacak. Senin izinden gidecekler. İlk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. Sayılı ülkeler arasında yerimizi aldık. Bu yolculuğumuz devam edecek.

Gezeravcı: Bu görevim sırasında sizinle bağlantı kurmak onur kaynağı oldu. Uzay faaliyetlerinde bir sonraki adımı milletim adına gerçeklştirdim. Bu tarihi görev için ortaya koyduğunuz irade için size minnettarım. Milletime de şükranlarımı sunuyorum

Erdoğan: Görevini tamamlayıp yer yüzüne ay yıldızlı bayrağımızla dönmeni temenni ediyorum

20 OCAKTA KENETLENDİLER

20 Ocak'ta Alper Gezeravcı'nın da içinde bulunduğu Axiom-3 (Ax-3) mürettebatını taşıyan Dragon uzay aracı, 36 saat süren yolculuğun ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'na (UUİ) başarıyla kenetlenmişti. Türk, İspanyol-Amerikan, İtalyan ve İsveçli olmak üzere çok uluslu Ax-3 ekibini taşıyan Dragon kapsülünün alçak dünya yörüngesindeki laboratuvar olarak tanımlanan UUİ'ye kenetlenme anı, Axiom Space'in internet sitesinden canlı yayınlanmıştı.

DENEYİMLERİNİ ÖĞRENCİLERLE PAYLAŞACAK

Türk astronot, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda bulunduğu süre boyunca Türk öğrencilerle de görüşecek. Samsun, Kocaeli, Hatay, Diyarbakır, Konya ve Balıkesir'den üniversite, lise ve ortaokul öğrencileriyle deneyimlerini paylaşacak. Alper Gezeravcı, uzaydan Bakü, Konya, Ankara, İstanbul, Çanakkale'nin fotoğraflarını çekecek. Mersin'in Silifke ilçesi ile Ağrı Dağı'nı da fotoğraflayacak.