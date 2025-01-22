Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı

Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Yangın faciasında yaşamını yitirenler için bugün yurdun çeşitli kentlerinde cenaze töreni düzenleniyor.

AYNI AİLEDEN 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camisi'nde Gültekin ailesine veda var. Tüm aile aynı otelde tatil yapıyordu. Aileden 9 kişi yaşamını yitirdi. Gültekin ailesine veda için binlerce kişi cami avlusunda buluştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazede tabuta omuz verdi

CENAZEYE ERDOĞAN DA KATILDI

Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Faciada yaşamını yitiren Gültekin ailesi üyelerinden Zehra Gültekin'in AK Parti eski milletvekili Mehmet Güner'in kızı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı, "Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar dostluğumuz söz konusuydu. Şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız. Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Makamları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra cenazelerin toprağa verileceği mezarlığa geçti. Cumhurbaşkanı, cenazeler toprağa verilirken gözyaşlarını tutamadı.

İşte o anlardan kareler;