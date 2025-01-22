Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gültekin ailesinin cenazesinde gözyaşlarını tutamadı
Kayak merkezindeki yangın sonrası Bolu'ya giden Cumhurbaşkaşkanı Erdoğan, faciada hayatını kaybeden Gültekin ailesinin cenaze törenine katıldı. "Canımız yandı, yüreğimiz yandı" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, cenazeler toprağa verilirken gözyaşlarını tutamadı.
Bolu'nun ünlü kayak merkezi Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 76 kişi yaşamını yitirdi. Yangın faciasında yaşamını yitirenler için bugün yurdun çeşitli kentlerinde cenaze töreni düzenleniyor.
AYNI AİLEDEN 9 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Bolu Kalıcı Konutlar Merkez Camisi'nde Gültekin ailesine veda var. Tüm aile aynı otelde tatil yapıyordu. Aileden 9 kişi yaşamını yitirdi. Gültekin ailesine veda için binlerce kişi cami avlusunda buluştu.
CENAZEYE ERDOĞAN DA KATILDI
Cenaze törenine Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı. Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı. Faciada yaşamını yitiren Gültekin ailesi üyelerinden Zehra Gültekin'in AK Parti eski milletvekili Mehmet Güner'in kızı olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı, "Mehmet Bey benim milletvekili arkadaşım olarak parlamentoda görev ifa ettik. Ailece uzun yıllar dostluğumuz söz konusuydu. Şimdi bir komşuluk hakkını da ifa etmek için bugün buradayız. Canımız yandı, yüreğimiz yandı. Bu görevi ifa etmenin gayreti içerisindeyiz. Tüm ailesine, milletimize sabırlar niyaz ediyorum. Makamları cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
GÖZYAŞLARINI TUTAMADI
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra cenazelerin toprağa verileceği mezarlığa geçti. Cumhurbaşkanı, cenazeler toprağa verilirken gözyaşlarını tutamadı.
İşte o anlardan kareler;