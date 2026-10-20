Suudi Arabistan'da saldırı alarmı! Başkentte patlama sesleri duyuldu

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Orta Doğu'da gerilim sürerken Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da hareketli dakikalar yaşandı. Husilerin hedefindeki kentte erken uyarı sisteminin devreye alınmasının ardından patlama sesleri duyuldu.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Riyad için erken uyarı sisteminin etkinleştirildiğini duyurdu.

Görgü tanıkları, saldırı uyarısının ardından kentte patlama sesleri duyulduğunu aktardı. Patlamaların kaynağına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı.

HALKA "EVLERİNİZDEN ÇIKMAYIN" UYARISI

Sivil Savunma Müdürlüğü, uyarı mesajı alan vatandaşlardan sakin olmalarını ve yetkililerin talimatlarına uymalarını istedi.

Tehlike ortadan kalkana kadar güvenli alanlara geçilmesi, binaların pencerelerinden uzak durulması ve dışarı çıkılmaması gerektiği bildirildi.

Açık alanlarda bulunanlara ise en yakın binaya girmeleri ve sağlam bir bariyerin arkasına sığınmaları çağrısı yapıldı.

KISA SÜRE SONRA YENİ AÇIKLAMA GELDİ

Riyad'da erken uyarı sisteminin devreye alınmasından kısa süre sonra Sivil Savunma Müdürlüğü ikinci bir açıklama yaptı.

Yetkililer, başkentteki tehlikenin geçtiğini duyurdu. Ancak uyarıya neden olan tehdidin niteliği ve duyulan patlama seslerinin kaynağı hakkında ayrıntı verilmedi.

HUSİLER İLE SUUDİ ARABİSTAN ARASINDAKİ GERİLİM

İran destekli Husiler, 2014 yılından bu yana Yemen'in başkenti Sana dahil ülkenin bazı bölgelerini kontrol ediyor.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ise 2015 yılından bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.

Riyad'daki son gelişmede patlamaların Husiler tarafından gerçekleştirilen bir saldırıdan kaynaklandığı henüz doğrulanmadı.

Kaynak: AA