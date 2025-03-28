Gine'de Recep Tayyip Erdoğan Camii açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gine'de yapımı tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camii'nin açılışına Dolmabahçe Ofisi'nden video konferans yöntemi ile katıldı. Erdoğan caminin iki ülke arasında bir kardeşlik köprüsü oluşturacağını söyledi.

"TÜM MÜSLÜMAN KARDEŞLERİMİZ İÇİN HAYIRLI OLSUN"

Törende katılımcılara hitap eden Erdoğan şu ifadeleri kullandı: "İnşası tamamlanan Recep Tayyip Erdoğan Camisi'nin açılış töreni vesilesiyle sizlerle bir araya gelmekten büyük bir memnuniyet duyuyorum. Bugün burada sadece bir caminin değil, aynı zamanda kalpten kalbe kurduğumuz bir kardeşlik köprüsünün de açılışını yapıyoruz. 2023 yılında temelini attığımız caminin tüm Müslüman kardeşlerimiz için hayırlı olmasını Rabbimden niyaz ediyorum.

"ARAMIZDAKİ KARDEŞLİĞİN NİŞANESİ OLACAK"

Bizim inancımızda camiler sadece taş ve harçla yükselen yapılar değil, akıl, iman ve vicdanla inşa edilen eserlerdir. 3 bin 200 metrekarelik geniş bir alan üzerine inşa edilen bu kıymetli eser de aramızdaki kardeşliğin bir nişanesi olacaktır. Aynı anda 2 bin 100 kişinin ibadet edebileceği şekilde tasarlanan camimiz, maşallah mimarisiyle, tezyinatıyla, peyzajıyla göz dolduruyor.

"TÜRK-İSLAM GELENEĞİNİN ZENGİN SÜSLEME MOTİFLERİNİ YANSITTIK"

Osmanlı cami mimarisinin tek hacimli ve revaklı etkilerini ihtiva eden bu eserle Gine'de Türk-İslam geleneğinin zengin süsleme motiflerini tüm insicamıyla yansıtmayı hedefledik. Albayrak grubumuz başta olmak üzere bu güzide eserin proje ve finansmanından yapımında emeği geçen herkesi şahsım, milletim adına tebrik ediyorum. İşçisinden, mimar ve mühendisine, projede yer alan tüm kardeşlerime, camimizin inşasına destek olan tüm Gine makamlarına canı gönülden teşekkür ediyorum.

Bu düşüncelerle camimizin minarelerinden yükselecek ezan-ı Muhammedilerin Gine'de atan kalplere huzur ve sükunet vermesini, kardeşlik ve dayanışmamızı daha da güçlendirmesini temenni ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Sağ olun, var olun. Allah'a emanet olun."