Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
İtalya'da düzenlenen G-7 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G-7 Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la samimi bir şekilde sohbet etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da düzenlenen Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.
MACRON İLE SOHBET ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sohbet etti. Macron'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulağına eğilerek bir şeyler söylemesi dikkat çekti. Erdoğan ve Macron'un neşeli halleri ise objektiflere yansıdı.
BIDEN VE ERDOĞAN PROTOKOLDE YAN YANA OTURDU
Zirve kapsamında liderlerle bir araya gelen Erdoğan protokolde yan yana oturduğu ABD Başkanı Joe Biden ile de görüştü.