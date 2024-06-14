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Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

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İtalya'da düzenlenen G-7 Zirvesi'ne katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünya liderleriyle bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya'da düzenlenen G-7 Zirvesi'nde Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'la samimi bir şekilde sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya'da düzenlenen Afrika ve Akdeniz-Yapay Zeka ve Enerji Konulu G7 Yüksek Düzeyli Oturumu'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

MACRON İLE SOHBET ETTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirvede yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile sohbet etti. Macron'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kulağına eğilerek bir şeyler söylemesi dikkat çekti. Erdoğan ve Macron'un neşeli halleri ise objektiflere yansıdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

BIDEN VE ERDOĞAN PROTOKOLDE YAN YANA OTURDU

Zirve kapsamında liderlerle bir araya gelen Erdoğan protokolde yan yana oturduğu ABD Başkanı Joe Biden ile de görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü

Kaynak: Haberler.com / Politika

Recep Tayyip Erdoğan Emmanuel Macron İtalya Fransa Dünya Diplomasi Politika Dünya Haberler

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Yorumlar (2)

Mesut yılmaz:

Sayın Cumhurbaşkanımıza her şey yakışıyor, Türk milleti yanında

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Serkan Aydemir:

Çok arar millet bu işleri çok, Fransız ABD’li geldi mi hazırola geçecek sonradan gelenler.

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