Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler

Şehit Yakınları, Gazi ve Gazi Yakınlarının Kamu Kurumlarına Yerleştirilmesi Kura Töreni'nde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail ve Netanyahu için sert ifadeler kullandı.

NETANYAHU'YA TARİH DERSİ VERDİ

"Milletçe zor bir coğrafyada yaşıyoruz" diyen Erdoğan, "Gazze kasabı Netanyahu ve katliam şebekesi her gün bir ülkeye saldırarak zalimlikte ve barbarlıkta sınır tanımıyor. 23 aydır gerçekleştirilen bu soykırıma en güçlü tepki yine Türk milleti ve Türkiye Cumhuriyeti'nden geliyor. Biz tarih sahnesine yeni çıkmış bir devlet değiliz. Tam tersine Türkiye Cumhuriyeti olarak hafıza kartına 2 bin yıldan fazla tecrübesi, birikimi olan bir milletiz. Birileri çıkıyor güya bize laf atıyor. Tarih dersi vermeye çalışıyor. Oysa bize sataşanların daha 2-3 nesil önce geldiği topraklarda biz yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, adaletin kılıcı olduk. Birileri çıkıyor güya bize laf atıyor. Tarih dersi vermeye çalışıyor. Oysa bize sataşanların daha 2-3 nesil önce geldiği topraklarda biz yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, adaletin kılıcı olduk" şeklinde konuştu.

"KIYAMETE KADAR BURADA OLACAĞIZ"

Türkiye'nin bu coğrafyada misafir değil ev sahibi olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Biz bu coğrafyada ne misafiriz ne de işgalciyiz. Dostlar unutmayın biz bu coğrafyada ev sahibiyiz. Bin yıldır buradayız ve inşallah kıyamete kadar da burada olacağız. Terörsüz Türkiye hedefine vasıl olacağız. Yeni bir kardeşlik destanı yazacağız. Oyunları bir kez daha bozacağız. Bizi bölmeye çalışanlara inat birbirimize tutunacağız, sarılacağız. Ve empatinin diliyle konuşacağız" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkan satırbaşları;

"Yarın Gaziler Gününü idrak edeceğiz. Tüm gazilerimizin Gaziler Gününü şimdiden tebrik ediyorum. Bu vesileyle mukaddes değerlerimiz uğruna kanlarını akıtan gazilerimiz için uzun ömürler diliyorum. Şehitlerimizin manevi gölgeleri bugün de bize refakat ediyor. Şehit ve Gazi yakınlarını daima bağrına basmış bir milletiz. Bu vatan bize şehitlerimizin emanetidir. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığından bugüne kadar çok çetrefilli yollardan geçtik. Bu süreçte çok ağır bedeller ödedik. Ama Rabbime sonsuz hamd olsun ne size olan akdimize, ne de şehit ve gazilerimizin emanetlerine gölge düşürmedik. Şehit kanıyla bulanan topraklarımızı korumak için her türlü mücadeleyi verdik. Pusu kuranların planlarını yırtıp attık.

"ARTIK BUNU GİZLEME GEREĞİ DUYMUYORLAR"

Milletçe zor bir zaman diliminde ve zor bir coğrafyada yaşıyoruz. Filistin başta olmak üzere mazlumların feryatlarının bomba sesleri arasında kaybolduğu ağır günlerden geçiyoruz. Başında Gazze kasabı Netanyahu'nun olduğu İsrail, barbarlıkta sınır tanımıyor. Öte yandan Türkiye'nin bu duruşunun zalimleri rahatsız ettiğini görüyoruz. Artık bunu gizleme gereği duymuyorlar.

"ADALETİN KILICI OLDUK"

Birileri (Netanyahu) çıkıyor güya tarih dersi vermeye çalışıyor. Unutmayın biz bu coğrafyada misafir veya işgalci değil ev sahibiyiz. Biz tarih sahnesine yeni çıkmış devlet değiliz. 2 bin yıldan fazla tecrübesi olan köklü bir devletiz. Cumhurbaşkanlığı forsumuzdaki her bir yıldız bu kadim devletin simgesidir. Bize sataşanların daha 2-3 nesil geldikleri topraklarda yüzyıllar boyunca hüküm sürdük, adaletin kılıcı olduk.

"HER TÜRLÜ OYUNU BOZACAK GÜCE SAHİBİZ"

Kimin ne yapmaya çalıştığının farkındayız. Senaryoyu da senaristi de tanıyoruz. Emperyalist ve siyonistler emellerine ulaşamayacak. Her türlü oyunu bozacak, senaryoyu yırtıp atacak kapasiteye, güce, ferasete sahibiz. Tahriklere kapılmadan sağ duyu ve serin kanlılık içinde dikkatli biçimde kutlu yürüyüşümüzü sürdüreceğiz."