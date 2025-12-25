Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefetin hedefindeki kesime destek: Ezmeye çalışanlara hadlerini bildiririz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Uluslararası Demokratlar Birliği Heyetini Kabul Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"GÜZEL CÜMLE DUYMAYA TAHAMMÜLERİ YOK"

"Muhalefet, milletvekili, medyası ve besledikleri trol ordusuyla Avrupalı Türkleri hedef almaktan utanmıyor" diyen Cumhurbaşkanı "Ülkemize sığınan mazlumlara düşmanlar. Vatan hasretiyle yüreği yanan gurbetçi kardeşlerimize düşmanlar. Türkiye ile ilgili güzel cümle duymaya tahammülleri yok" dedi.

"KİMSEYE EZDİRMEYİZ"

Sözlerinin devamında Avrupalı Türklere destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan "Sizler bu vatanın öz evlatlarısınız. Kimseye ezdirmeyiz, ezmeye çalışan kifayetsizlere de hadlerini bildiririz. Size kimse üvey evlat muamelesi yapamaz, parmak sallayamaz" diye konuştu.

Erdoğan'ın konuşmasında öne çıkan başlıklar şöyle;

"Sizlerin şahsında Avrupa'dan Asya'ya, Afrika'dan Balkanlar'a, Amerika'dan Avustralya'ya yurt dışında yaşayan 7 milyonu aşkın vatandaşımızın tamamına selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum.

Aynı maziyi paylaştığımız, aynı ufka daldığımız, dünyaya ve geleceğe aynı pencereden baktığımız soydaş ve akraba topluluklarımıza da sizler vasıtasıyla muhabbetlerimi iletiyorum.

Sözlerimin hemen başında; mübarek üç aylarınızı ve bu gece idrak edeceğimiz Leyle-i Regaibinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Rahmet ve mağfiret ikliminin kalplerimizi kuşattığı bu önemli gecenin 86 milyon vatandaşımızla birlikte gönül coğrafyamız ve tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

"KARDEŞLERİMİZ SANCILI GÜNLER YAŞIYOR"

Müslümanlar olarak Filistin'de, Lübnan'da, Sudan'da ve dünyanın birçok yerinde kardeşlerimiz sancılı günler yaşıyor. İsrail'in insanlık dışı saldırıları sebebiyle enkaz yığınına dönen Gazze'de 2 milyonu aşkın Filistinli çok zor şartlarda hayata tutunmaya çalışıyor.

"SURİYE HALKI ÇABA GÖSTERİYOR"

Sınırımızın hemen öte tarafında 14 yıllık mücadelenin ardından Suriye halkı, içerden ve dışardan yapılan sabotajlara rağmen ülkelerini yeniden toparlamak, yeniden ayağa kaldırmak için canhıraş bir çaba gösteriyor.

"KARDEŞLİĞE İHTİYAÇ DUYUYORUZ"

Avrupa'dan Asya'ya kriz ve belirsizlik dalgasının yükseldiği bir dönemde bela ve musibet rüzgarları karşısında yıkılmamak için her zamankinden daha fazla dayanışmaya, daha fazla kardeşliğe ihtiyaç duyuyoruz.

"DUALARINIZDA UNUTMAYIN"

Gazze ve Filistin başta olmak üzere kanla, acıyla, gözyaşıyla yoğurulan topraklarda hayat ve haysiyet mücadelesi veren tüm kardeşlerimiz için üç ayların ve Regaip gecesinin huzur ve felaha vesile olmasını diliyorum. Dualarınızda bu kardeşlerimizi de unutmamanızı sizlerden ayrıca istirham ediyorum. Rabbim işimizi kolaylaştırsın. Kavlimizi ve kardeşliğimizi güçlendirsin diyorum.

"KRİTİK BİR MİSYONU YERİNE GETİRİYOR"

Kıymetli misafirler, bu sene 21. yaşına giren Uluslararası Demokratlar Birliği, Avrupa'nın 17 ülkesinde 38 bölge başkanlığı ve 253 şubesiyle çok önemli çalışmalar icra ediyor. Birlik, gurbeti sılaya dönüştüren yurt dışındaki vatandaşlarımızın her türlü sorunuyla sağ olsun yakından ilgileniyor. Avrupa'nın en güçlü sivil toplum kuruluşlarından biri olan Uluslararası Demokratlar Birliği; geliştirdiği projelerle, yürüttüğü faaliyetlerle kritik bir misyonu yerine getiriyor.

Anavatanından binlerce kilometre uzakta yaşayan kardeşlerimizin demokratik ve aktif katılımlarının yükseltilmesi, asimile olmadan bulundukları topluma entegrasyonu; siyaset, ekonomi, ticari ve sosyal hayatta güçlü bir varlık gösterebilmesi ve her alanda daha iyi konumlara gelebilmesi için yoğun çaba harcayan Uluslararası Demokratlar Birliği'ne bir kez de sizlerin huzurunda yürekten teşekkür ediyorum. Bunların yanında kültürel ırkçılık, ayrımcılık, İslam düşmanlığı ve yabancı karşıtlığı gibi nefret içeren, husumeti körükleyen fiil ve söylemlere karşı mücadele yürüten birliğimize çalışmalarında başarılar diliyorum.

Kuruluşundan bugüne Uluslararası Demokratlar Birliği'ne emek veren, faaliyetlerine katkı sunan, birliğin bu noktaya gelmesinde payı olan tüm kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Birliğin farklı kademelerinde görev almış, yurt dışındaki vatandaşlarımız için fedakarca uğraşmış fakat bugün aramızda olmayan kardeşlerimize de Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"IRKÇI SALDIRILARA MARUZ KALDIK"

Değerli kardeşlerim, bir defa şunun hepimiz farkındayız, bilincindeyiz. Yurt dışındaki millet varlığımızın bugünkü seviyelerine ulaşması hiç ama hiç kolay olmadı. Rüzgara karşı yürüdük. Irkçı saldırılara maruz kaldık. Yaban ellerde tutunabilmek için herkesten fazla çalıştık. Ötelendik, örselendik, horlandık. Fidan gibi gençlerimizi, gözleri ışıl ışıl yavrularımızı, elleri nasırlı kardeşlerimizi ırkçı teröre kurban verdik. Sizler orada Sirkeci'den kalkan trenin arkasından el sallayan, su serpen mahzun gönüller burada hasret çekti, bedel ödedi, zorluklara göğüs gerdi."