Haberler

İş arkadaşını bıçaklayarak öldürdü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Samsun'da iki çalışan arasında çıkan bıçaklı kavgada Eren Bakır hayatını kaybetti. Olay sonrası Haşim Y. gözaltına alındı.

Samsun'da bir iş yerinde iki çalışan arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aynı restoranda çalışan Eren Bakır (31) ile Haşim Y. (22) arasında gündüz saatlerinde iş yerinde küfürleşmeden kaynaklı tartışma yaşandı. Akşam saatlerinde tekrar karşılaşan ikili arasında çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Haşim Y., Eren Bakır'ı bıçakla ağır yaraladı.

Ağır yaralanan Eren Bakır kaldırıldığı Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından şüpheli, suç aleti bıçakla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

