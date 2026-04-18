Coventry City 25 yıl aradan sonra Premier Lig'de

İngiltere Championship'in 43. haftasında Frank Lampard'ın çalıştırdığı lider Coventry, deplasmanda Blackburn ile karşılaştı. Ewood Park'ta oynanan mücadele, 1-1 eşitlikle sonuçlandı.

ZORLU MAÇTA KARŞILIKLI GOLLER

Blackburn Rovers'ın golü 54. dakikada Morishita'dan gelirken, Coventry 84. dakikada Thomas ile skora dengeyi getiren golü buldu. Maçın kalan bölümünde gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 berabere tamamlandı.

COVENTRY 25 YIL SONRA PREMIER LİG'DE

Bu sonuçla puanını 86'ya yükselten Coventry City, bitime 3 hafta kala şampiyon olmayı garantiledi ve 25 yıl aradan sonra Premier Lig'e yükselen ilk takım oldu. İngiliz ekibi son olarak 2000/01 sezonunda Premier Lig'de yer almış, sezonu 19. tamamlayarak küme düşmüştü.