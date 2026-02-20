Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Milas'taki zeytin ağacı katliamına sert tepki: İzin vermeyeceğiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Cemre Vakfı Tanıtım Programı"nda önemli değerlendirmelerde bulundu. Çevreyi korumanın partisi olmayacağını söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çevreyi korumanın partisi olmaz. Afetlere karşı hazırlığın ideolojisi olmaz. Çevre projelerinde asla siyasi ayrımcılık içinde değiliz.

Çevreyi koruyan her adımı her fikri samimiyetle destekliyoruz. COP31'in ev sahipliğini üstlendik.

Bu sene Antalya'da 200'e yakın ülkeyi ağırlayacak, artık söz değil eylem zamanı diyeceğiz. Cemre Vakfı'nın bizlere bu mücadelede destek olacağına yürekten inanıyorum." dedi.

"GENÇ KARDEŞLERİME SELAMLARIMI GÖNDERİYORUM"

Ramazan ayının ikinci gününde gerçekleştirilen buluşmada birlik ve beraberlik mesajı veren Erdoğan, "Ruhumuzun manevi cemrelerinden olan mübarek Ramazan-ı Şerif'te sizlerle birlikte olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade ediyor; hepinizi en kalbi duygularımla, hürmetle, muhabbetle selamlıyorum.

İkinci gününü idrak ettiğimiz Ramazan-ı Şerif'in; sizlerle birlikte milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, vakıf bünyesinde faaliyet gösteren gençleri "cemre" olarak nitelendirerek, Türkiye ve insanlık için yürüttükleri çalışmaların önemine değindi.

"Sizlerin şahsında burada bulunamayan, ancak bir yaşatma ve yeşertme gönüllüsü olarak, bir cemre olarak bu çatıyı yücelten ve yükselten genç kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum" ifadelerini kullanan Erdoğan, şöyle devam etti:

"BEN VARIM DİYEN MİLYONLARCA NEFERİ TEMSİL EDİYORSUNUZ"

"Biliyorum ki sizler, çevre duyarlılığı olan milyonları temsilen buradasınız. Biliyorum ki sizler, söz konusu çevre olunca, afetle mücadele olunca 'Kim var?' denildiğinde; sağına, soluna bakmadan 'Ben varım!' diyen milyonlarca neferi temsil ediyorsunuz.

Dolayısıyla gözlerinin ışıltısı yüreğimi ısıtan, geleceğe dair umutlarımı büyüten siz genç arkadaşlarımla birlikte Türkiye'nin sorumluluk sahibi tüm gençlerini burada saygıyla selamlıyorum.

Bu anlamlı program vesilesiyle bugün ülkemizin 81 iline, yarın dünyanın dört bir yanına düşeceğine inandığım siz cemrelerle beraber olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum.

Sizin şu heyecanınızı paylaşmak, sizinle beraber olmak, sizinle aynı ufka bakmak, birlikte yürümek benim için ayrı bir gururdur; mutlulukların en büyüğüdür. Sağ olun, var olun."

Çevre konusunda Türkiye'nin gelişmiş ülkelerin önünden olduğunun altını çizen Erdoğan, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın kapıları herkese açıktır. Aynı şekilde bizim kapımız; ülkesine, milletine ve şehrine hizmet etmek isteyenlere sonuna kadar açıktır. Çevreyi korumanın partisi olmaz. Afetlere karşı hazırlığın ideolojisi olmaz.

"GELİŞMİŞ ÜLKELERİN ÖNÜNDEYİZ"

Biz iş yapana, hizmet üretene, insanımıza faydası olana her zaman sahip çıkarız, destek veririz, önünü açarız. Çevre konusunda küresel düzeyde oluşturulan örgütlerin içinde yer alma, anlaşmalara taraf olma konusunda gelişmiş ülkelerin özellikle önündeyiz.

Paris İklim Anlaşması'nı 2021 yılında Meclisimizde biz onayladık. Ardından yeşil büyüme vizyonu ve net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadeleyi amaçlayan İklim Kanunu'nu kabul ettik. Nihai hedefimiz olan 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdürüyoruz. Eşim Emine Erdoğan'ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi, bugün gelinen noktada küresel bir çevre hareketine dönüştü. Çevre projelerimizin çatısını sıfır atık anlayışı oluşturuyor" diye konuştu.

"LAFA GELİNCE..."

Muğla'nın Milas ilçesinde kesilen zeytin ağaçlarıyla ilgili CHP'li yetkililere tepki gösteren Erdoğan şöyle devam edtti: "Lafa gelince çevreci kesilen ama Milas'ta zeytin ağacı kıyımı yapanların yönettikleri şehirlere çöpe, çamura ve çukura mahkum edenlerin, kışın ortasında milletimize haftalarca susuzluk çektiren istismarcıların kimi zaman beceriksizlikleri, kimi zaman rant hırsları sebebiyle cennet vatanımızı yaşanmaz hale getirmelerine fırsat vermeyeceğiz."

MİLAS'TA NE OLMUŞTU?

Muğla'nın Milas ilçesinde çok sayıda zeytin ağacının kesilmesiyle ilgili başlatılan soruşturma sonrası CHP İlçe Başkanı Ahmet Kılbey görevinden istifa etti. Valilik incelemesinde kesimin Kılbey'e ait arazide gerçekleştiği tespit edilirken, olay kamuoyunda "zeytin katliamı" tartışması yarattı.

