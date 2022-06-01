Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na 10 soru - Haberler

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 10 soru yönelterek, "Bu soruların yanıtlarını açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz. Aksi halde kifayetsiz muhterislere ülke teslim edilmez, devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de partisinin grup toplantısında konuştu. Erdoğan, 560 bin kişinin katılımıyla 29 Mayıs'ta İstanbul'un fethinin yıl dönümünün Atatürk Havalimanı'nda kutlandığını ve millet bahçesinin ilk fidanlarının dikildiğini anımsatarak "İstanbul'a talan edilecek bir nimet olarak bakanlar sadece fetih sırrını değil Cumhuriyeti de bugün bizim yaptıklarımızı da anlayamazlar. Tarih, fethettiğimiz her yerde güveni, huzuru hakim kılmak için verdiğimiz mücadelenin şahididir. Bugün de bayrağımızı dalgalandırdığımız her yeri esenlik yurdu haline getirmenin mücadelesini veriyoruz. Ayasofya'yı 84 yıl sonra asli hüviyetine yeniden kavuşturarak fethin bağrında açılan yarayı Allah'a hamdolsun kapattık. Ayasofya, İstanbul'un kalbinde yükselen sancak olarak medeniyetimizdeki yerini tekrar almıştır. Çamlıca Tepesi geldiğimizde kirlilik abidesiydi. O kulelerle tamamen rezaletti. Çevrecilik adına konuşanlar 'Burada çevre katliamı var' demediler. Biz geldik, demir yığınlarını kaldırdık, oraya şu andaki muhteşem bir tasarım olan Çamlıca Kulesi'ni diktik. Ana muhalefet mülteciler için 'Bunlar kaçkın, bunları buraya alamayız' diyor. 'Geldiğimizde bunları geldikleri yere göndereceğiz' diyor. Aramızdaki fark bu, bunlar gayrı medeni. İstanbul'a ne yapsak, hangi hizmeti getirsek borcumuzu ödeyemeyiz" diye konuştu.

"Bir; PKK'dan YPG'ye bölücü terör örgütünün bütün unsurlarını, FETÖ'den DEAŞ'a tüm terör örgütlerinin siyasi uzantıları ile beraber en şiddetli şekilde lanetliyor mu lanetlemiyor mu? İkinci sorum; Türkiye'nin PKK'ya karşı yürüttüğü sınır ötesi harekatlarını destekliyor mu? İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği tartışmasında ortaya çıkan Batı'nın terör örgütlerine karşı riyakar tutumuna karşı devletinin izlediği politikanın yanında mı? Türkiye'nin Akdeniz ve Ege'de verdiği milli mücadelede ülkesinin safında mı? Dünyanın salgın ve savaş sebebiyle yaşadığı krizin ekonomik boyutu ile ilgili sürdüğümüz mücadeleye destek veriyor mu? Mahkeme kararı ile yalan olduğu tescillenmiş iddiaları bırakıp siyaseti ülkenin ali çıkarlarıyla yürütmeye var mı? Siyasi stratejilerini yabancılara onaylatmak yerine kendi partisiyle ve milletle belirlemeye var mı? Bin yıldır kanlarımızla sulayarak ebedi vatanımız haline getirdiğimiz bu toprakların tüm değerlerini asil devletin evladı olarak temsil ediyor mu? Partisi içindeki her türden tacizciyi, tecavüzcüyü tasfiye etmeyi düşünüyor mu? Yüreği yetip 2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı olmayacak mı? Bu soruların yanıtlarını açık bir şekilde verirse kendisi ile ilgili tutumumuzu gözden geçireceğiz. Aksi halde kifayetsiz muhterislere ülke teslim edilmez, devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.