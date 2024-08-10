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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paris'te "İstanbul'un Tanıtımı" adı altında 600 bin Euro'ya mal olan etkinlik düzenleyen İBB Başkanı İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi. Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışında konuşan Erdoğan, "Şayet ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa; eleştirilecek olan havaalanı değil, halkın parasını Paris'te harcayan müsriflerdir. SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var." ifadelerini kullandı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Paris'te 600 bin Euro'ya düzenlediği etkinliğe bir tepki de Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Şayet ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa; eleştirilecek olan havaalanı değil, halkın parasını Paris'te harcayan müsriflerdir. SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var." dedi.

ERDOĞAN'DAN İMAMOĞLU'NA "PARİS" TEPKİSİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mersin'in Tarsus ilçesinde yapımı tamamlanan Çukurova Uluslararası Havalimanı'nın açılışında konuştu. Erdoğan, Paris'te " İstanbul'un Tanıtımı" adı altında Paris'te düzenlediği etkinlikle tepkilerin odağı olan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na sert sözlerle yüklendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ye gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var

"SGK'YA GELİNCE PARA YOK, PARİS'TE KEYİF ÇATMAYA GELİNCE VAR"

İBB'nin SGK'ya olan borçlarını ödemediğini ancak Paris'te büyük paralara etkinlik düzenlediğini belirten Erdoğan, şunları söyledi: "Yıllar geçiyor, isimler değişiyor, ana muhalefetin yaklaşımında değişim olmuyor. Şayet ülkenin kaynaklarıyla ilgili cümle kurulacaksa; eleştirilecek olan havaalanı değil, halkın parasını Paris'te harcayan müsriflerdir. SGK'ya gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var.

"MİLLETİN KAYNAKLARI ÜZERİNDEN KEYİF ÇATANLARA KULAKLARIMIZ KAPALI"

Ülke ve milletin kaynakları üzerinden keyif çatanlara kulaklarımız kapalıdır. Daha büyük havalimanımızın olması deprem yardımlarında elimizi kolaylaştırmaz mı? 6 Şubat gibi bir afet yaşandığında ilave bir havalimanımız oldu. Çukurova'nın devreye girmesiyle afetle mücadelede devletimizin eli daha da güçlendi."

İKİ GÜN İÇİN 600 BİN EURO ÖDENDİ

Öte yandan iki günlüğüne 600 bin Euro ödenen Paris'teki etkinlikte İmamoğlu'na CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in yanı sıra, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'li Belediye başkanları ve aileleri eşlik etmişti. İBB bütçesinden karşılandığı öne sürülen etkinlikte ünlü şarkıcı Karsu sahne almıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ye gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var

İMAMOĞLU: BİZ ORADA İSTANBUL'U TANITMAK İÇİN BULUNDUK

Ayrıca İmamoğlu gelen tepkilere şu yanıtı verdi: "4 gün Paris'teydik.. Olimpiyat oyunlarını izledik. Biz orada İstanbul'u tanıtmak, anlatmak için bulunurken burada dakika dakika ne yaptığımıza ilişkin iftiralarla karşı karşıya kaldık. Bu lafların geçerliliği yok.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: SGK'ye gelince para yok, cümbür cemaat Paris'te keyif çatmaya gelince var

"HESABINI VEREMEYECEĞİMİZ HİÇBİR KONU YOK"

Biz orada da ne yaptığımızı biliyoruz burada da ne yaptığımızı biliyoruz. Bu kirli dili kullananlara milletimiz gerekli dersi verip bulundukları yerden yollayanlara kadar doğruları anlatmaya devam edeceğiz. Biz işimize bakıyoruz. Hesabını veremeyeceğimiz hiçbir konu yok."

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (5)

Ali Tokgönül:

Ne o cumhurbaşkanı , hayırdır ! Biz de senden öğrenip itibar yapıyoruz . Yani " İTİBARIMIZDAN TASARRUF ETMİYORUZ (!) " Yolunuz yolumuzdur (!)

17
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Ahmet Aydın null:

çok doğru

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Tarik Sahin:

İstanbul'u tanıtmak fikri güzel. Kimlere tanıttınız. Hangi etkinlikleri düzenlediniz. İBB, bunları da paylaşırsa seviniriz.

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Hoca:

Ulan ülkeyi soyup soğana çevirenler şimdi kalkmış birbirine düşmüşler.. hepiniz aynısınız hepiniz aynı yolun adamısıniz.. olan hep halka oluyor

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Serkan Candan:

Doğru söylüyor

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