Erdoğan'dan 2 milletvekiline konuşma yasağı! Biri eski CHP'li

Ak Parti'nin değişen medya stratejisi sonrasında yaptıkları açıklamalarla eleştirilerin hedefi olan iki milletvekili için devreye Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi.

2 MİLLETVEKİLİ İÇİN HAREKETE GEÇTİ

Halk TV'den İsmail Saymaz'ın aktardığına göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ekran önünde yaptıkları bazı açıklamalarla tartışma yaratan iki vekiline konuşma yasağı getirdi.

CHP'DEN AK PARTİ'YE GEÇEN İSİM LİSTEDE

Bu isimlerin ilki CHP'den Ak Parti'ye geçen Mersin Milletvekili Hasan Ufak Çakır oldu. Çakır, Mersin'de bir programda emekliler üzerine yaptığı konuşmada "Efendim 20 bin lira ney? Emekli maaşı. Bunun üzerinde tepinip duruyorlar. Kardeşim, sen İsviçre'de yaşamıyorsun. O tarafta Yunanistan var. Şurada Ermenistan var. Aşağıda Suriye var. Tepeye binmiş işgal güçleri hazır bekliyor. Şu taraftan İngiliz geldiği zaman benim avrada bakacak da senin namusuna bakmayacak mı ya? Neden bunu düşünmüyorsunuz? Suriye'de elini koyan, Türkiye'de terörü bitirmeye çalışan şu iki devlet adamına bir saygılı bir alkış yapalım ya!" ifadelerini kullanmıştı.

"500 BİN LİRAYLA GEÇİNEMİYORUM"

Çakır'ın sözlerinden büyük bir kesimin rahatsız olduğu ve Erdoğan'ın bunun üzerine devreye girdiği öne sürülürken konuşma yasağı getirilen ikinci isimse AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mestan Özcan oldu.

Özcan, Çorlu'da yaptığı bir konuşmada milletvekili maaşı ve emekli aylığı toplamı olan yaklaşık 500 bin TL'nin kendisinin geçimi için yetersiz olduğunu söylemişti. Özcan, "Gelirimi ve ödemelerimi size vereyim, siz bu işin altından kalkın" ifadeleriyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

Kaynak: Haberler.com