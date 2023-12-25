Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye bildiri tepkisi: Terörü kınayamamak korkaklıktır

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) terör saldırılarını kınayan 4 partinin imza attığı ortak bildiriye, CHP ve DEM Parti'nin imza atmamasına tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Terörü kınayamamak korkaklıktır. Teröristle aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara'daki ATO Congresium'da Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günleri etkinliğine katılarak konuşma yaptı.

Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki terör saldırısına ilişkin TBMM'de 4 partinin imza attığı ortak bildiriye değinen Erdoğan, bildiriye imza atmayan CHP ve DEM Parti'yi eleştirdi.

TERÖRE KARŞI ORTAK BİLDİRİYE İMZA ATMAYAN CHP'Yİ ELEŞTİRDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bölücü örgütün siyasi uzantısı gibi davrananları zaten muhatap almıyoruz. Bunlar bizim gözümüzde siyasi kuklalardır. Bunların terörü öven beyanatlarını göz ardı edemeyiz. Teröristle aynı dili konuşan terörist gibi muamele görmekten kaçamaz. Burada asıl sorgulanması gereken CHP'nin halidir. Milletçe hepimizin yüreği yanıyor. Siyasi partiler ortaklaşıyor ama Atatürk'ün partisi CHP, utanmadan bölücü örgüt uzantılarının yanında konumlanıyor." ifadelerini kullandı.

"İç kaleyi sarsmayı, bizi içerden zayıflatmayı amaçlayan sosyal terör eylemleri karşısında hep birlikte daha net bir duruş sergilemeliyiz." diyen Erdoğan, "Teröristle aynı dili konuşan, terörist gibi muamele görmekten kaçamaz. Demokrasimizin imkanlarını kullanarak devlete, millete ve milli iradeye pusu kurulmasına asla müsaade etmeyiz." ifadelerini kullandı.