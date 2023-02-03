Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Babacan'a sert sözler: Bunlar bizim yanımızda adam gibi yürüdüler sonra kayboldular

AK Parti'nin İstanbul'daki kalesi olarak tabir edilen Sultanbeyli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEVA Partisi lideri Ali Babacan'a sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, "Biz her şeyi tartışmaya varız ama asla bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı oluşturan değerlere karşı tek bir işimiz gösterilemez. Sen git George'dan 'Aferin' almaya devam et. Bunlar bizim yanımızda adam gibi yürüdüler sonra kayboldular" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sultanbeyli'de restorasyonu tamamlanan Aydos Kalesi ve Sultan Korusu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. 6'lı Masa'ya eleştirilerde bulunan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'a çok sert sözlerle yüklendi.

"BİZİM YANIMIZDA ADAM GİBİ YÜRÜDÜLER SONRA KAYBOLDULAR"

6'lı Masa'nın Ortak Politikalar Mutabakat Metni için Babacan'ın "Avrupa görecek, 'Aferin Türkiye'ye' diyecek" sözlerine yönelik konuşan Erdoğan, şunları söyledi: "Biz her şeyi tartışmaya varız ama asla bu topraklardaki bin yıllık varlığımızı oluşturan değerlere karşı tek bir işimiz gösterilemez. Sen git George'dan 'Aferin' almaya devam et. Bunlar bizim yanımızda adam gibi yürüdüler sonra kayboldular.

"NE YAPACAKSIN DAVOS'TA"

Ne diyor? Ben Davos'a gideceğim, ne yapacaksın o Davos'ta. Davos'ta yanımda ve o zaman IMF'in başında olan zat var. Dedim ki buraya adamlarını gönderirsin taksitlerini alırsın ama Türkiye Cumhuriyeti'ne talimat veremezsin. IMF'e olan borcumuzu sıfırladık ve bir daha sokmadık. Ama bu CHP yine IMF ile görüşmeye devam ettiler.