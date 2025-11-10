Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan anma töreninde çok konuşulacak Atatürk sözleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumunda düzenlenen anma töreninde çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

"Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar aynı amaca hizmet ediyor" diyen Erdoğan, "Bunu özellikle şunun için söylüyorum: Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı ve toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz. Güya cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar, zahirde tezat içinde görünmekle birlikte, esasında aynı amaca hizmet etmektedir. Medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen siyasetçilerin de büyüttüğü bu cepheleşmenin en büyük mağduru ise, bizatihi Gazi Mustafa Kemal olmakta; Atatürk'ün hatırası ve eserleri olmaktadır" ifadelerine yer verdi.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

"Aziz milletim, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'muzun değerli insanları, saygıdeğer konukları, sizlere en kalbi duygularımla, hürmetle, sevgiyle selamlıyorum. Cumhuriyetimizin göstergesi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 87. seneyi devriyesinde bir kez daha saygıyla anıyorum. Milletimizin şeref nişanesi olan İstiklal Harbi'ni sevk ve idare ederek yeni devletimizi kuran gazi meclisimizin tüm üyelerini şükranla yad ediyorum.

Konuşmamın hemen başında bir hususu memnuniyetle belirtmek isterim. Geçtiğimiz yıl yeni yerleşkesine taşıdığımız Atatürk Kültür, Dil ve Tarihi Yüksek Kurumumuz bünyesindeki dört köklü müesseseyle görüyorum ki, çalışmalarını başarıyla devam ettiriyor. Gerek yurt içinde gerekse uluslararası düzeyde yürüttüğü akademik faaliyetlerle hem kültürümüz hem de dil ve tarihimiz açısından çok kıymetli işlere imza atıyor.

Küreselleşmeye paralel olarak dilimizin, tarihimizin ve kültürümüzün ciddi sınamalarla karşılaştığı bir dönemde, geniş bir yelpazede yürütülen bu çalışmaları şahsen çok anlamlı buluyorum. Özellikle dilimizi adeta istila eden yabancı kelime ve kavramlara karşılık üretilmesi noktasında daha fazla çaba göstermemiz gerektiği anlaşılıyor.

Ses bayrağımız Türkçemizin korunması ve geliştirilmesinde daha atılgan bir gündemle hareket edilmesinde bu bakımdan büyük fayda görüyorum. Tarihimizden süzülen ışığı tüm canlılığıyla günümüze taşıyan hizmetlerinden ötürü, Başkan Prof. Dr. Derya Örs hocamızın şahsında Kurumumuzun her bir mensubunu tebrik ediyor, kendilerine başarılar diliyorum. Biz de ülkemiz ve milletimiz için yaptıkları hayırlı işlerde, kendilerine destek olmayı inşallah bundan sonra da aynı şekilde sürdüreceğiz.

Devletimizin ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk, zorluklarla ve engellerle mücadelenin ardından yeni Türkiye'nin temellerini atmıştır.Son dönemde milli günlerimizle ilgili yıkıcı, yıpratıcı, toplumsal fay hatlarını kaşıyan tartışmaların gündeme taşınmak istendiğini görüyoruz.

"ATATÜRK MASKESİ TAKARAK..."

Cumhuriyetimizi yüceltmek adına şanlı tarihimizi yok sayanlar ile 102 yıllık Cumhuriyet tecrübesini önemsizleştirmeye çalışanlar aynı amaca hizmet ediyor.

Sosyal medyanın köpürttüğü toplumsal gerilimden beslenen, en büyük mağduru ise Atatürk, hatıraları ve eserleri olmaktadır. Medya, sosyal medya ve siyasette Atatürk maskesi takarak milletin değerlerini zedeleyenlere karşıyız. Eli sopalı düşünce özgürlüğü olmaz. Bizi bir arada tutan çimentomuzdur. Bunların örselenmesine tolerans gösteremeyiz.

Gazi Mustafa Kemal bugün köpürtülmek istenen tartışmalara set çekmişti. Atatürk, en büyük ve kalıcı eserinin hepimizin ortak eseri olan Türkiye Cumhuriyetini yüzyıl önce ilan etmiştir. Onun eserine sahip çıkmak, kalkındırmak, başarılarına yenisini eklemek gerekmektedir.

Tam bağımsız Türkiye için çalışanlar, üretenler ve ter dökenler onun mirasına hakiki şekilde sahip çıkabilir.

Selanik'te Gazi Mustafa Kemal'in doğduğu evi 11 ay süren titiz bir restorasyona tabi tuttuk. Aslına uygun bir şekilde bu evin bakımlarını kapsamlı bir şekilde yaptık. Tarihi ev özgün haline kavuşmuş oldu. Atatürk evi kapısı ziyaretçilerine açıldı.

"ŞİMDİ TOPLU İĞNE DEĞİL TOP YAPIYORUZ"

Bugün İHA'larımız, SİHA'larımız varsa , dünyanın değişik ülkelerine KAAN'larımızı ihraç ediyorsak bu bir şeyi ortaya koyuyor. Tanklarımızı ve toplarımızla dünyaya rekabet fişeği attık. Türkiye Yüzyılını inşa ediyoruz. Son 23 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük atılımlarını gerçekleştirdik. Olmaz denilen yapamazsınız denilen ne varsa hepsini tek tek hayata geçirdik. Savunma sanayi alanında ülkemizin talihini değiştirdik. Dışa bağımlılığımızı yüzde 20'nin de altına çektik. Toplu iğne bile üretemiyorduk. Şimdi top yapıyoruz, tank yapıyoruz. Bugün 7 milyar doların üzerinde savunma ihracatı yapıyor. Tüm dünya Savunma Sanayinin başarılarıyla övgüyle bahsediyor. Bir zamanlar acaba hangi havalimanına insek diyemiyorduk. Şimdi hangi havalimanına insek diyebiliyoruz.

Aydınlık yarınlarımızın teminatı olan ahlaklı, çalışkan, özgüven sahibi milyonlarca genç yetiştirdik. Daha uzun yıllar Türkiye için çalışacağız. Ülkemizi her alanda hedefleriyle buluşturacağız. Milletimiz bizi çok iyi anlıyor. Bizi anlamayanlar inanıyorum er yada geç bizi daha iyi anlayacaklar. Ülkemizi nereden nereye getirdiğimizi daha net görecekler. Bizden sonraki nesiller açtığımız bu yolda Türkiye'yi zirvelere taşıyacaklar."