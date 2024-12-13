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Ankara'daki Suriye zirvesinin ardından dikkat çeken mesaj: Asla müsaade etmeyeceğiz

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İletişim Başkanlığı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yaptığı görüşmeye ilişkin "Cumhurbaşkanı Erdoğan PKK'nın sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi" açıklamasında bulundu.

Suriye'de Esad rejiminin yıkılmasının ardından Türkiye'nin yoğun diplomasi trafiği sürüyor. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, iki günlük resmi ziyaret kapsamında Türkiye'ye geldi. Blinken'ı, Esenboğa Havalimanı'nda, Dışişleri Protokol Genel Müdürü Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve ABD'nin Ankara Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Michael Goldman'ın yanı sıra çok sayıda yetkili karşıladı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Zirveye ilişkin İletişim Başkanlığı'ndan açıklama yapıldı. "Kabulde Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri ikili ilişkileri, Suriye'deki son gelişmeler, küresel ve bölgesel konular ele alındı" denilen açıklamada "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-ABD ilişkilerinin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin gayretlerinin yeni dönemde de devam edeceğini ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğünün, birliğinin ve üniter yapısının korunmasından yana olduğunu, Suriye'deki kurumların ihyası ve yeniden imarı noktasında uluslararası toplumun birlikte çalışması gerektiğini belirtti" ifadeleri kullanıldı.

"ZAFİYETE İZİN VERİLMEYECEĞİNİ BELİRTTİ"

Açıklamada ayrıca "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suriye'de faaliyet gösteren ve Türkiye için tehdit kaynağı olan, PKK/PYD/YPG ile DEAŞ terör örgütleri başta olmak üzere tüm terörist yapılanmalara karşı Türkiye'nin öncelikle kendi milli güvenliği için önleyici tedbirler alacağını, DEAŞ ile göğüs göğüse mücadele etmiş tek NATO ülkesi olarak, PKK ve uzantılarının sahadaki durumu fırsata çevirme gayretini engelleyeceğini, DEAŞ ile mücadelede zafiyet oluşmasına da asla müsaade etmeyeceğini söyledi. Kabulde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan eşlik etti" denildi.

Ankara'daki Suriye zirvesinin ardından dikkat çeken mesaj: Asla müsaade etmeyeceğiz
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Politika
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