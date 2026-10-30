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Tokat Erbaa'da 4 arkadaşın adaya park ettiği otomobil Kelkit Çayı'nda su içinde kaldı

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Tokat Erbaa'da 4 arkadaşın adaya park ettiği otomobil Kelkit Çayı'nda su içinde kaldı Haber Videosunu İzle
Tokat Erbaa'da 4 arkadaşın adaya park ettiği otomobil Kelkit Çayı'nda su içinde kaldı
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Tokat'ın Erbaa ilçesinde balık tutmak için Kelkit Çayı'na giden 4 arkadaşın adaya park ettiği otomobil, su seviyesinin aniden yükselmesiyle su içinde kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri otomobili kurtarmak için çalışma başlattı.

Tokat'ın Erbaa ilçesinde balık tutmak için Kelkit Çayı'na giden 4 arkadaşın adaya park ettiği otomobil, su seviyesinin aniden yükselmesi sonucu suyun içinde kaldı.

Amasya'nın Taşova ilçesinden Mustafa Kılıç ve üç arkadaşı, balık tutmak için Erbaa ilçesine gitti. Otomobillerini Kelkit Çayı'ndaki adaya park eden arkadaşlar, balık tutmak için suya girdi. Bir süre sonra su seviyesinin aniden yükselmesiyle park halindeki otomobil su içerisinde kaldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, otomobili kurtarmak için çalışma başlattı.

Balık tutmak için Taşova'dan geldiklerini belirten Mustafa Kılıç, "Su aniden çoğaldı. Arabamız orada kaldı. İtfaiyeci arkadaşlarımız geldi. Bir şekilde kurtaracağız. Otomobili bıraktığım yer yol değil, adaydı. Su bir anda çoğaldı" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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