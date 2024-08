Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bu toprakların altında da üstünde de biz varız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bizler bu toprakların emanetçisi değil asıl sahipleriyiz. Bu toprakların altında da üstünde de biz varız. Her karışında bir şehit yatan Anadolu bizim öz yurdumuzdur" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bitlis'te Ahlat Etkinlik Alanı'nda düzenlenen programda konuştu. Erdoğan, Ahlatlı ve Bitlisli vatandaşlara ev sahiplikleri, samimi misafirperverlikleri için teşekkür etti. Erdoğan, Okçular Vakfı'nı da bu program için hassaten tebrik ederek bu vesileyle bir kez daha Ahlat'ı Ahlat yapan, Ahlat'ı vatan yapan, sanat yapan, dünyada benzeri olmayan şaheserleri mühür misali bu topraklara tek tek nakşeden büyükleri minnetle yad etti. Erdoğan, yiğitlerin serdarı Sultan Alparslan'ı ve o gün gazaya katılan her askerini rahmetle anarak şu ifadeleri kullandı:

"İlk gazilerden ve ilk şehitlerden bu yana Ahlat'ın tarihimizdeki büyük yolculuğuna şahitlik eden Selçuklu mezarlığında yatan her biri sanatımızın, devlet teşkilatımızın kültür ve edebiyatımızın mümtaz temsilcileri olan ecdadımızı, manevi huzurlarında rahmetle yad ediyorum. 'Ahlat'ın altında küçük iskele, sekiz yaşında gittim askere' diye türkülere konu olan yakın tarihimizde, Balkan Harbi'nde, Birinci Dünya Harbi'nde, İstiklal Harbi'nde toprağı kanlarıyla şereflendiren şehitlerimizi minnetle anıyorum. Ahlat'ın köklü ailelerinden ecdatları devletimize hizmet etmiş, kale komutanlıkları yapmış Bayındırlık davamıza emeği geçen bu toprakların evladı, birlikte çalıştığımız kardeşim merhum Zeki Ergezen'i de burada rahmetle yad ediyorum. Bundan 5 sene önce Ahlat yolunda elim bir trafik kazasında aramızdan ayrılan Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun hocamıza da bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Ahlat'ı asli hüviyetine ve kimliğine uygun olarak ihya etmek, inanıyorum ki onların da ruhlarını şad edecektir. Karşımdaki şu muhteşem kardeşlik tablosu eminim onların da ruhlarını mesut ve mesrur edecektir. Rabbim hepsinin ruhunu şad, mekanlarını cennet eylesin diyorum."

Ahlat'ın, Anadolu'da okun ilk düştüğü yerlerden, ocağın kurulduğu ilk yurtlardan olduğunu ifade eden Erdoğan, "Ecdadın konakladığı, nefeslendiği, zamanını doğru okuduğu Ahlat bin yıl öncesinden bugüne kurulan bir iman, kültür ve medeniyet köprüsüdür. Burası Anadolu'daki tarihimizin yapılmasında ve yazılmasında daima pergelin sabit noktası olmuş konumuyla ve kimliğiyle iftihar duyduğumuz bir şehirdir. Ahlat'ta bin yıldır atan nabız milletimizin ve devletimizin nabzıdır. Bin yıldır bu topraklarda tüten ocak devletimizin ve milletimizin ocağıdır. Bin yıldır bu toprakların sanat eserine dönüştürerek taşa toprağa işlediği hafıza, devletimizin ve milletimizin hafızasıdır. Ahlat'ın kıymetini bilmek, Anadolu'daki varlığımızın, medeniyetimizin kültürümüzün bizi bir kimlik sahibi kılan değerlerin değerini bilmektir. Her biri dünya yazı sanatının taş işçiliğinin mezar mimarisinin eseri olan Ahlat eserleri hüdayinabit olarak yerden bitmemiş, bizim daha önceki medeniyet birikimimizin semeresi olarak tezahür etmiştir. Ahlat'ın sanat eserleri mana itibarıyla geçmişimizi ve geleceğimizi temsil eden abidelerdir. Bunların kıymetini anlamak bizim olduğu kadar gelecek nesillerin de kimliklerinin şerefli bir nişanesi olacaktır. Yahya Kemal'in dediği gibi ' Türkiye sadece mevcut nüfusundan ibaret değildir.' Türkiye'nin nüfus varlığı sayılamayacak, ölçülemeyecek, istatistikle ifade edilemeyecek kadar büyüktür, geniştir, güçlüdür. Bünyesinde milletimizin başka coğrafyalardaki hayatlarının remizlerini ve manalarını da mücessem hale getiren Ahlat Malazgirt'te birlikte muazzam bir coğrafyada fetih ve medeniyet rüzgarı estirmiştir. Toynaklarından kıvılcımdan çıkararak batıya doğru koşan atlar, binlerce yıllık değerlerimizi doğudan batıya taşıyan rüzgar kanatlı atlardır. Ay yıldızlı bayrağımızın dalgalandıran asıl rüzgar o rüzgardır. Ahlat, fatihler doğuran, başkentler doğuran, fiziki varlığından daha büyük görevler, manalar ihtiva eden şehirler anası bir şehirdir. 8 bin 200 ecdat mezarıyla Ahlat bize kim olduğumuzu nereden gelip nereye gittiğimizi de hatırlatırız. Göreve geldiğimiz günden bu yana Ahlat'ı yeniden bir başkent gibi ihya etmeyi vazife olarak gördük. Hep bu şuurla hareket ettik" dedi.

Ahlat'ı kökleriyle buluşturmak, tarihteki yerine uygun şekilde yeniden tarih, kültür ve cazibe merkezi haline getirmek için çok çalıştıklarını aktaran Erdoğan, "Çalışmalarımız ve çabalarımız neticesinde Ahlat, hamdolsun küllerinden yeniden doğdu. Etkinlikler dışında da gençlerimiz buralara geliyor. Kökleriyle tanışıyor. Ahlat'ın bin yıllık tarihine bizzat tanıklık ediyor. Bugünkü toplu açılış törenimiz ve akşam gerçekleştireceğimiz kabine toplantımızda Ahlat'a verdiğimiz ehemmiyeti bir kez daha gösteriyoruz. Burada şunu özellikle ifade etmek Selçuklu kabristanındaki her bir şahideyi milli varlığımızın aynı zamanda bir hafıza kaydı olarak görüyoruz. İnşallah bugüne kadar olduğu gibi bu hafızayı korumaya güç istikbalimizin teminatı olan gençlerimize aktarmaya devam edeceğiz. Bin yıl önceden kalpler arasında kurulan köprü bugün olduğu gibi inşallah sonsuza kadar ayakta kalacaktır" diye konuştu.

Bin yıl önce gönüllerde edinilen yerin bu vatanın çimentosu, kalesi, sigortası ve yıkılmaz gök kubbesi olduğunun altını çizen Erdoğan, "Ataların Anadolu'ya ektikleri muhabbet, kardeşlik ve dayanışma tohumları öylesine kök saldı, öylesine büyüdü ki bin yıldır bu kardeşlik hukukunu bozmaya ve yok etmeye kimsenin gücü yetmedi. Etnik köken üzerinden bizi bölmeye çalıştılar. Mezhep, meşrep üzerinden bizi ayırmak istediler. Siyasi görüş farklılıkları üzerinden nifak çıkarmaya kalkıştılar. Bölücü terör örgütü eliyle aramıza nefret duvarları örmeye kalktılar. Daha bunun gibi nice hain ve kalleş oyunla kardeşliğimizi dinamitlemek, bizi kolay yutulur, lokma haline getirmek istediler. Allah'ın yardımı, aziz milletimizin basiretiyle hepsinin üstesinden geldik. 85 milyon olarak her birbirimize her zamankinden daha sıkı kenetlendik. Bugün de aynısını yapıyoruz, vatanımıza yönelik senaryoları yırtıp atarak yolumuza devam ediyoruz. Şunun bilinmesini isterim. Bizler bu toprakların emanetçisi değil asıl sahipleriyiz. Bu toprakların altında da üst de biz varız. Her karışında bir şehit yatan Anadolu bizim öz yurdumuzdur. Buradaki varlığımızı hala hazmedemeyenleri, hala hayaller peşinde koşanları bekleyen büyük bir boz yıkımdır, ağır bir mağlubiyettir. Şunu da söylemek isterim milletimizin ezeli ve ebedi kardeşliğini bozmaya çalışanlar ne yaptılarsa bir türlü muvaffak olamadılar. Bu topraklardaki kardeş hukuku, tarihimizin hiçbir döneminde mezhebe, meşrebe, etnik kökene göre belirlenmedi. Birlik, beraberlik ve kardeşlik hukukumuzu ortak kadere, orta imana ortak geçmiş ve geleceğe göre şekillendirdik. Bin yılın yol arkadaşları, dava arkadaşları, mücadele ve kader arkadaşları olarak şimdi de istikbale yürüyoruz. Herkes şunu bilsin, anlasın. Ay yıldızlı al bayrağın gölgesinde 85 milyon biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Türk, Kürt, Arap, Zaza, Laz, Çerkez, hepimiz bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz, kardeşiz. Sünni, Alevi bu topraklar üzerinde biriz, beraberiz kardeşiz. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi daim eylesin diyorum" şeklinde konuştu. - BİTLİS