Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz kalıcı barış noktasında son derece ümit varız, iyimseriz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakü'de düzenlenen 8 Kasım Zafer Günü Töreni'nde yaptığı konuşmada, "Bu zaferi bir son olarak değil, Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz. Biz kalıcı barış noktasında son derece ümit varız, iyimseriz. İlham Aliyev kardeşimin kalıcı barışın tesisi için gösterdiği samimi çabaları takdirle karşılıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Karabağ Zaferi'nin 5. yıl dönümünde düzenlenen 8 Kasım Zafer Günü Töreni'ne katılarak konuşma yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zafer Günü'nün 5. yıl dönümünde Bakü'de bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek, "Sizlere Türkiye'deki kardeşlerinizin selamlarını getirdim. Bu gurur günümüzde inanıyorum ki şu anda Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki kardeşlerimiz de bizimle aynı coşkuyu yaşıyor. Zaferimiz kutlu olsun. Cenabı Allah, Azerbaycan'ı ve Türk dünyasını nice zaferlere kavuştursun. Azerbaycan'ın sevincini paylaşan Pakistan Başbakanı Şahbaz kardeşim başta olmak üzere bugün aramızda olan dost ülkelerden tüm temsilcilere teşekkür ediyorum" dedi. Erdoğan, "Bugün hep beraber 30 yıllık işgali sonlandıran muhteşem ve muazzam bir zaferin 5. yıl dönümünü kutluyoruz. Vatan muharebesinde toprağa düşen tüm şehitlerimizi, Azerbaycan'ın yiğit evlatlarını bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Rabbim şehitlerimizin ruhlarını şad, mekanlarını inşallah cennet eylesin" ifadelerini kullandı.

"Karabağ'ın işgalden kurtarılması Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir"

Erdoğan, "Kalpleri her seferinde vatan diye çarpan kahraman gazilerimize minnet duygularımı ifade ediyor, yüce Allah onlardan razı olsun diyorum. Hayatları pahasına verdikleri destansı mücadele ile 30 yıllık işgali sona erdiren Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin tüm mensuplarını bir kez daha tebrik ediyorum. Aynı şekilde bu büyük zaferin mimarı ve lideri olan İlham Aliyev kardeşimi canı gönülden tebrik ediyor, başarılarının daim olmasını diliyorum. Bilmenizi isterim ki Karabağ'ın işgalden kurtarılması sadece Azerbaycan için değil, Türk dünyası için de büyük bir gurur vesilesidir. Azerbaycan ordusunun Karabağ toprağında attığı her adım, istiklal ve izzet uğruna dökülen her damla kan, Türk dünyasının tarihinde birer şeref nişanesi olarak ortak tarihimize altın harflerle yazılmıştır. Bugün burada Azerbaycan askeri, Türkiye'den gelen asker kardeşleriyle omuz omuza, yan yanadır. Askerlerimize baktıkça 'iki devlet, tek millet' şiarının ne demek olduğunu hepimiz görebiliyoruz. Şehitlerimizin birbirine karışan kanlarının üzerinde yükselen hürriyet sancağı, Karabağ'ın dört bir yanında şanla, şerefle, gururla dalgalanıyor" diye konuştu.

"Biz kalıcı barış noktasında son derece ümitvarız"

Erdoğan, "İlham kardeşimin dirayetli liderliği altında Azerbaycan ordusu, Karabağ'ı işgalden kurtararak gönüllerdeki 30 yıllık yangını söndürdü. Allah'a hamdolsun bugün Laçın'dan Şuşa'ya, Zengilan'dan Hankendi'ye, Hocalı'dan Fuzuli'ye kadar Karabağ'ın her karışında huzur, kalkınma, barış, refah ve özgürlük var. İnşallah bu barış ve güven iklimi daha da güçlenmeye devam edecek. Karabağ zaferi, vicdanları kanatan büyük bir adaletsizliği sonlandırmakla kalmadı, aynı zamanda bölgemizde yeni bir dönemin kapılarını araladı. Vatan Muharebesi, Asya ve Avrupa'daki jeopolitik dengeleri de değiştirdi. Biz ne kin tutarız, ne de geçmişteki acıların tekrar yaşanmasına izin veririz. Dolayısıyla bu zaferi bir son olarak değil, Kafkasya'da kalıcı barışa giden yolun kilometre taşı olarak görüyoruz. Kafkasya'da barışın hakim olmasının Asya'dan Avrupa'ya tüm bölgenin refahına hizmet edeceği kanaatindeyiz. Şunu da burada özellikle vurgulamak isterim. Biz kalıcı barış noktasında son derece ümitvarız, iyimseriz. İlham Aliyev kardeşimin kalıcı barışın tesisi için gösterdiği samimi çabaları takdirle karşılıyoruz. Ermenistan Başbakanı Sayın Paşinyan'ın da bu yolda attığı cesur adımları memnuniyetle takip ediyoruz. İnşallah bu muhteşem zafer her iki liderin yapıcı tavrıyla bölgede huzuru ve barışı takip edecek kalıcı bir anlaşmayla neticelenecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize ne düşüyorsa inşallah bunu yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nu bölgedeki tüm kardeşlerimizin faydasına olacak şekilde yatırımlarla geliştirmemiz gerekiyor"

Azerbaycan'ın hem bölgesinde hem de ötesinde kaydettiği ilerlemeden büyük bir kıvanç duyduklarını vurgulayan Erdoğan, " Aramızdaki müstesna ilişkiler, somut ve stratejik projelerle her geçen gün daha da güçleniyor. Hatırlayacaksınız, Asrın Projesi, Azeri-Çırak-Güneşli başta olmak üzere Bakü-Tiflis-Ceyhan Ham Petrol Boru Hattı, Şah Deniz ve TANAP ile taçlandırdığımız iş birliğimizi son olarak Iğdır-Nahçıvan Doğalgaz Boru Hattı'nın faaliyete geçmesiyle daha da perçinledik. Şimdi bu iş birliğimizi daha da ileriye götürmenin ve kapsamını geliştirmenin gayreti içindeyiz. Kafkasya'da tesis edilecek yeni rotaların ulaştırma ve enerji iletim imkanlarını artırmasını temenni ediyoruz. Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nu bölgedeki tüm kardeşlerimizin faydasına olacak şekilde yatırımlarla geliştirmemiz gerekiyor. Bilhassa Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu hattını en verimli şekilde kullanmak için Azerbaycan'la beraber çok daha ileri adımlar atacağımıza inanıyorum" dedi.

"Muhteşem güzelliğiyle Karabağ tekrar bölgenin parlayan yıldızı olacak"

Azerbaycan'ın Karabağ başta olmak üzere bölgenin yeniden imar ve ihyası, halkın güvenli geri dönüşü ve yok edilen kültürel ve dini mirasın restorasyonu için büyük bir gayret sarf ettiğini belirten Erdoğan, "Karabağ, İlham kardeşimle beraber Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif kardeşimin de bir kısmına iştirak ettiği ziyaretlerimiz oldu. Zaferden sonra Karabağ'ın tamamında yaşanan kalkınma ve yatırım seferberliğine bizzat şahitlik ettim. Havalimanlarını, yolları, köprüleri, tünelleri, demiryollarını, evleri, yükselen binaları, tarım ve ulaştırma projelerini yerinde gördük. İlham kardeşimin liderliğinde can Azerbaycan'ın neleri başarabileceğine yakından tanık oldum. Tabii bizim gördüklerimiz sadece bir başlangıç. İnşallah bunların devamı da gelecek. Muhteşem güzelliğiyle Karabağ tekrar bölgenin parlayan yıldızı olacak. Bu süreçte biz de Azerbaycan'a gereken her türlü desteği vereceğiz. Can Azerbaycan'la ikili işbirliğimizin yanı sıra Türk Devletleri Teşkilatı bünyesindeki birlik ve dayanışmamızı da sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Azerbaycan'ın sarsılmaz desteğiyle KKTC'nin Türk dünyası içindeki konumunun güçlenmesini temenni ediyorum"

Türk Devletleri Teşkilatı üyelerinin katılımıyla Ekim ayında Azerbaycan'ın Gebele kentinde 12. Zirvesini gerçekleştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, "Zirvede çağrısını yaptığım 15 Aralık Dünya Türk Dili Günü kararının da UNESCO bünyesinde hayata geçmesinden memnuniyet duyuyorum. Teşkilat dönem başkanlığı sırasında Azerbaycan'la dayanışmamız inşallah daha da ivme kazanacak. Şimdiden Can Azerbaycan'a çalışmalarında başarılar diliyorum. Azerbaycan'ın sarsılmaz desteğiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyası içindeki konumunun güçlenmesini temenni ediyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu düşüncelerle vatan muharebesinde al kanlarıyla toprağı sulayan aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Aynı şekilde 1918 yılında Bakü'yü işgalden kurtaran Kafkas İslam Ordusu'nun bütün şehitlerini, bilhassa da Gazi Namdar, Şehid-i Ala Enver Paşa'yı ve kardeşi Nuri Killigil Paşa'yı bir kez daha minnetle anıyorum. Bu vesileyle 9 Kasım Devlet Bayrak Günü'nüzü de yürekten kutluyorum" ifadelerini kullandı. - BAKÜ