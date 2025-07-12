Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bahçeli'nin milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcahamam Eliz Otel'de partisinin 32. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda tarihi bir konuşma gerçekleştirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan "Terörsüz Türkiye" sürecinde dün (11 Temmuz) 4'ü elebaşı 30 PKK'lı terörist silahlarını yaktı. Tarihi güne ilişkin konuşan Erdoğan, "Dün itibariyle 47 yıllık terör belası sona erme sürecine girmiştir. Türkiye uzun acılı sancılı dönemi kapatmaya başlamıştır. Bugün yeni bir gündür. Bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır. Bugün Türkiye Yüzyılı kapıları ardına kadar aralanmıştır" dedi.

"TERÖRSÜZ TÜRKİYE BİR PAZARLIK SÜRECİNİN NETİCESİ DEĞİLDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında şu ifadeleri kullandı: "Son dönemde Terörüz Türkiye süreci bir al ver pazarlık sürecinin neticesi değildir. Onun için başından beri çok dikkatliydik. Ancak herkes şundan emin olsun. Türkiye'nin onurunu gururunu çiğnetmeyiz, başını öne asla eğdirmeyiz.

"BAHÇELİ'NİN MİLLİYET VE VATAN AŞKINI SORGULAMAK KİMSENİN HADDİ DEĞİL"

Sayın Devlet Bahçeli ve kadrosunun milliyet ve vatan aşkını sorgulamak kimsenin haddi değildir. AK kadronun da Türkiye aşkını kimse sorgulayamaz. Bu kimsenin haddi ve hakkı değildir.

"BAHÇELİ VE KADROSUYLA BERABER TÜM CANIMIZI ORTAYA KOYDUK"

Biz Bahçeli ve kadrosuyla beraber tüm canımızı ortaya koyduk. Bugün de çabamız sadece Türkiye'nin hayrınadır.

"TERÖRÜN BİTİYOR OLMASI EN ÇOK ONLARI RAHATSIZ EDİYOR"

Ne yapıyorsak milletimiz ve istiklalimiz için yapıyoruz. Bugün bazı gerçekleri açıkça konuşmak mecburiyetindeyiz. Terör bir ekosistem oluşturdu. Bundan terör karşıtı gibi görünenler de faydalandı. İşte onlar bugünlerde kendini belli ediyor. Terörün bitiyor olması en çok onları rahatsız ediyor. Çünkü elindeki oyuncakları kayboluyor. Milletim bunları görsün, milletimiz bunları görürse daha da güçleniriz.

"NE YAPARLARSA YAPSINLAR TERÖR BİTECEK, HEPSİ İŞSİZ KALACAK"

Ne yaparlarsa yapsınlar terör bitecek ve hepsi işsiz kalacak. Milletimin bu sahte kahramanları görmesi en büyük arzumuzdur. AK Parti kadroları olarak 23 yıllık mücadelemiz neticelenme yoluna girmiştir. Türkiye ve milletim kazanmıştır. Türk, Kürt, Arap 86 milyon vatandaşımız kazanmıştır.

"41 YILLIK PARANTEZ KAPANMAKTADIR, TERÖR DUVARI YIKILMAKTADIR"

Birliğimize, vatanımıza, huzurumuza kastedecek hiçbir girişimin içinde olmayız, bunlar asla ve asla müsaade etmeyiz. Türkiye dimdik ayaktadır ve bugün düne göre çok daha kuvvetlidir. Ve istikbali için düne göre çok daha umutludur. 41 yıllık parantez kapanmaktadır, terör duvarı yıkılmaktadır. Milletimizin her bir ferdi bu tablodan dolayı sevinmeli, her bir sokağımız ay yıldızlı bayrağımızla donatılmalıdır."