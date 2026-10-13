Haberler

İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko Haber Videosunu İzle
İspanya'nın milli gününde büyük fiyasko
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İspanya'nın başkenti Madrid'de düzenlenen Milli Gün kutlamalarında, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarının gökyüzünde İspanya bayrağı oluşturma gösterisi teknik aksaklık nedeniyle başarısız oldu. Uçaklardan bazılarının renkli duman sistemleri düzgün çalışmayınca kırmızı ve sarı renklerden oluşan bayrak eksik kaldı. Binlerce kişinin izlediği törende yaşanan aksilik, kutlamaların en dikkat çeken anlarından biri oldu.

  • İspanya'nın 12 Ekim Milli Günü kutlamaları kapsamında Madrid'de Kral 6. Felipe, Kraliçe Letizia ve kraliyet ailesinin katıldığı askeri geçit töreni düzenlendi.
  • Albacete'deki Los Llanos Hava Üssü'nde konuşlu 14. Kanat'a bağlı dört Eurofighter Typhoon savaş uçağı, gökyüzünde kırmızı-sarı-kırmızı renkli İspanya bayrağını oluşturmak üzere uçtu.
  • Uçaklardan birinin sarı, bir diğerinin kırmızı duman sistemi düzgün çalışmadığı için gökyüzünde İspanya bayrağı tam olarak oluşturulamadı.

İspanya'da her yıl 12 Ekim'de kutlanan Milli Gün kapsamında başkent Madrid'de geniş katılımlı askeri geçit töreni düzenlendi. Kral 6. Felipe, Kraliçe Letizia ve kraliyet ailesinin katıldığı törende kara ve hava kuvvetlerine bağlı birlikler geçit yaptı. Kutlamaların en dikkat çekici bölümlerinden biri ise savaş uçaklarının gökyüzünde İspanya bayrağını oluşturmak üzere gerçekleştirdiği uçuş oldu.

Albacete'deki Los Llanos Hava Üssü'nde konuşlu 14. Kanat'a bağlı dört Eurofighter Typhoon savaş uçağı, kırmızı ve sarı renkli dumanlar bırakarak bayrağı gökyüzüne çizmeye çalıştı.

BİR UÇAKTAN DUMAN ÇIKMAYINCA BAYRAK EKSİK KALDI

Ancak gösteri sırasında beklenmedik bir teknik aksaklık yaşandı. İspanyol basınındaki haberlere göre, uçaklardan birinin sarı renkli duman sistemi düzgün çalışmadı. Bir başka uçağın da kırmızı dumanı planlandığı şekilde çıkaramadığı belirtildi.

Böylece uçakların gökyüzüne çizmesi beklenen kırmızı-sarı-kırmızı renkli İspanya bayrağı tam olarak oluşturulamadı. Gösteride yaşanan aksaklık, kutlamaların dikkat çeken anlarından biri oldu.

EUROFIGHTER UÇAKLARI İLK KEZ BU GÖREVİ ÜSTLENDİ

Bu yılki gösterinin ayrı bir önemi de vardı. Daha önce İspanya bayrağını gökyüzüne çizme görevini üstlenen Patrulla Águila akrobasi ekibinin faaliyetlerinin 2025'te sona ermesinin ardından, görev ilk kez Eurofighter savaş uçaklarına verildi.

Dört savaş uçağı, özel duman sistemleri sayesinde İspanya bayrağının renklerini gökyüzüne taşımak üzere havalandı. Ancak ilk gösteri, duman sistemindeki aksaklık nedeniyle istenilen görüntüyü ortaya çıkaramadı.

BİNLERCE KİŞİ TÖRENİ İZLEDİ

Madrid'de binlerce kişinin takip ettiği askeri geçit töreninde savaş uçakları, nakliye uçakları, helikopterler, zırhlı araçlar ve askeri birlikler yer aldı.

Milli Gün kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen hava gösterisi, teknik aksaklığa rağmen törenin en çok dikkat çeken bölümlerinden biri oldu.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com
Bu haber 9 sitede yayınlandı.
Breaking Bad'in yıldızı RJ Mitte 34 yaşında hayatını kaybetti

Breaking Bad'in yıldızı hayatını kaybetti
Güney Kore 27 yasa dışı kripto para sitesini engelledi

Güney Kore’den kripto para hamlesi! 27 platforma erişim engeli
Elektrikli skuterlerde yeni dönem: Kurallara uymayan işletmelere 170 bin TL’ye kadar ceza geliyor

E-skuterlerde yeni dönem! Kurallara uymayana 170 bin TL’ye kadar ceza
Haberler.com
2000

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıUuu bbb:

sıkıntı yok

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber Yorumlarısinan koç:

Her ülkede bizim solo Türkler yok tabii...

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yetim gelinin mütevazı dileği ülkeyi seferber etti! Ülke tarihinin en şaşaalı düğünü yapıldı

Yetim gelinin mütevazı dileği sonrası öyle bir düğün yapıldı ki...
Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor

Dere kenarlarında yetişiyor! Toplayıp 1000 liraya satıyor
Kuyumcu cinayetinde 10 tutuklama: Jet skiyle Yunanistan'a kaçacaktı, otel odasında yakalandı

Kuyumcu infazında kaçış planı tutmadı! Portakal bahçesinden jet skiye
Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Batıda sağanak ve fırtına, doğuda toz taşınımı

Meteoroloji’den 16 ile sarı kodlu uyarı! Sağanak ve fırtınaya dikkat
Trump'ın en büyük bağışçısı bir kez daha Elon Musk oldu: Para musluklarını açtı

Elon Musk para musluklarını açtı: Trump'a dev bağış

Etimesgut Belediyesi'ne 2. dalga operasyon! Başkan yardımcıları dahil çok sayıda gözaltı var

Türkiye güne yine operasyonla başladı! Çok sayıda gözaltı var
AK Parti'ye geçen Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan da destek aldı

Cemil Tugay hızlı başladı! Mega projesi için Erdoğan'dan destek aldı
SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce kameraya takıldı, sonra kayboldu

SpaceX'in canlı yayınında gizemli cisim: Önce takıldı, sonra kayboldu