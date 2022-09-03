Cumhurbaşkanı Erdoğan aşkın tanımını yaptı, salonda alkış tufanı koptu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Samsun'da AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı'nda, "Sorarlar aşk nedir? Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Öyle laf ola beri gele yok. Bölünmüş yol uzunluğunu 312 kilometreye kavuşturduk. Samsun'u hızlı tren hatlarına bağlayacak çalışmaları da yürütüyoruz." dedi. Bu sözlerin ardından salonda alkış tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Samsun'da AK Parti Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. Samsunlu vatandaşlara aşkın tanımını yapan Erdoğan, "Bizim için esas olan milletin rızasıdır. Aziz milletimizin hayır duasıdır. Geride şükranla yadedilecek eserler, hizmetler bırakmaktadır. Son 20 yılda diğer 80 vilayetimizle birlikte Samsun'da da büyük bir dönüşüm gerçekleştirdik. Son 20 yılda oplam 43 milyar liralık yatırım yaptık. Sorarlar aşk nedir? Aşk kişinin sevdiğinde yok olmasıdır. Öyle laf ola beri gele yok. Bölünmüş yol uzunluğunu 312 kilometreye kavuşturduk. Samsun'u hızlı tren hatlarına bağlayacak çalışmaları da yürütüyoruz." diye konuştu. Erdoğan'ın bu sözlerinin ardından salonda alkış tufanı koptu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Şehre gelişimizden itibaren bizleri hep samimiyetle bağrına basan Samsunlulara teşekkür ediyorum. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, dayanışmamızı daim eylesin diyorum. Samsun'a en son 2 yıl önce il kongremiz ve Samsun-Sivas Demiryolu rehabilitasyon projesinin açılış töreni için gelmiştik. Tekrar Milli Mücadelenin şehri Samsun'dayız. Bugün burada teşkilatımızın fedakar, gayretli neferleriyle yeniden birarada olmanın mutluluğu içindeyim. Siz dava arkadaşlarımın her birine en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.

"TÜRKİYE'Yİ 2023 HEDEFLERİNE ULAŞTIRMAK İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Samsun'da partimizde görev yapmış tüm kardeşlerime teşekkür ediyor, darülbekaya uğradığımız yol arkadaşlarımızı rahmet, minnetle anıyorum. Rabbim hepsinden Allah razı olsun diyorum. Onlar milletimizin istiklal ve istikbal mücadelesine adlarını altın harflerle yazdırdılar. Pazartesi günü Afyonkarahisar ve Kütahya'daydık. Hem zaferimizi kutladık hem de bu şehirlerimize kazandırdığımız eserlerin toplu açış törenlerini yaptık.

Perşembe günü gözleri ışıl ışıl 20 bin öğretmenimizin atamasını yaparak görev yerlerine uğurladık. Salı günü Bosna-Hersek-Sırbistan ve Hırvatistan'a gideceğiz. 21 yılın birikimiyle ama ilk günkü aşkla sevda ile ülkemize ve milletimize hizmet ediyoruz. Küresel ölçekte yaşanan sıkıntılara rağmen Türkiye'yi 2023 hedefleriyle kucaklaştırmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ülkemizin en büyük teknoloji şöleni TEKNOFEST'e bu yıl Samsun ev sahipliği yapıyor. Türkiye'nin ileri teknoloji ürünlerinde nerelere gelme görme imkanı bulduk.

"BAY KEMAL, TEKNOFEST'E TURİSTİK SEYAHAT YAPMIŞ"

Gençlerimizin önlerine takozlar konmazsa, hani bir ara CHP'nin takozlar koyduğu dönem vardı ya, önlerine takoz konulmayınca bu millet nelere muktedirdir onu gösterdi. TEKNOFEST'i görüp de gururlanmamak mümkün değil. İktidara geldiğimiz yerli ve milli yüzde 20'ydi ama şimdi yüzde 80. Bu durarak, yatarak olmuyor Bay Kemal, çalışarak oluyor. Ama sağolsun TEKNOFEST'e turistik seyahat yapmış. İnşallah ilham almıştır. Bu millet 1 asır önce verdiği milli mücadelede olduğu gibi son derece kısıtlı imkanlarla yeni ve büyük bir destan yazıyor.

Türkiye ayağına vurulan zincirleri kırdıkça, üzerine giydirilen esaret gömleklerini parçaladıkça, küresel ölçekte kendinden söz ettiriyor. İnsanımızı birbirine kırdırarak ülkemizin geleceğini çalanlara, provokatörlere, terör örgütlerine, sabah akşam karamsarlık aşılayan şeamet tellallerine, kıfayetsizlere rağmen ülkemiz istikrar ve güven abidesi olarak tüm dünyada göz dolduruyor. Baykar artık ürünlerini yetiştiremiyor. 1 sene sonraya 3 sene sonraya gün veriyor. Bakın nereden nereye geldik?

"HELALLEŞME, BİR OYUN"

Yıllarca ülkemizi teknoloji çöplüğü haline getirenlerin çok ciddi rahatsız olduğunu biliyoruz. Terörle mücadelemizi kendi silahlarımızla yürütebilmemizin bölücü örgüt yandaşlarını rahatsız ettiğini biliyoruz. Bu ülke toplu iğne üretemiyordu. Artık hepsinin en güzelini yapar hale geldik. Savunma sanayinde geldiğimiz yerin küresel silah tüccarlarını rahatsız ettiğini de biliyoruz. Türkiye'nin savunma sanayi yanında diğer alanlarda güçlü bağımsız ülke haline gelmesinde tahammülleri yok. Bu tahammülsüzlüklerini her fırsatta dile getirmekten çekinmiyor.

Ne diyor? Helalleşme. Bu bir oyun. İmam hatip okullarımız, ilim irfan yuvalarımız, alimlerimizle ilgili hakaretlerin havada uçuşmalarının gerisinde bu nobranlık var. Partimizin kapısına kilit vuracak kadar gözlerini karartmanın gerisinde bu faşist kafayı hortlatmak çabası var. Alevi-Bektaşi kardeşlerimize edepsizlikler de bu oyunların bir parçası. CHP ve yoldaşları milletten yüz bulamadıkça tehdit ve hakaret diline sarılıyor.

"SANDIKLARI PATLATACAĞIZ"

Sayılı günleri gayet iyi değerlendirecek inşallah 2023'de de Cumhur İttifakı olarak sandıkları patlatacağız. Bayat senaryoları CHP ve yoldaşları tarafından yeniden tedavüle sokmaya çalışıyorlar. Buradan fitne tüccarlarına açıkça söylüyorum; ne yaparsınız yapın başaramayacaksınız. Bu milletin kardeşliğini bozamayacaksınız. Sinsi emellerinize ulaşamayacaksınız. Hangi tuzakları kurarsanız kurun, TEKNOFEST gençliğinin uyanışını engelleyemeyeceksiniz. Kimlerle kolkola girerseniz girin, gelecek asrın Türkiye yüzyılın olmasının önüne geçemeyeceksiniz.

"ÖNCE 2023 SONRA 2053"

Bu sinsi planları bozacak, kirli niyetleri kursaklarda bırakacak olan bizleriz. Türkiye önce 2023 hedefleri ardından 2053 vizyonuyla buluşturacak olan biziz. Asırlık özlemleri gerçeğe dönüştürecek kadrolar biziz. Türkiye'nin yeniden şekillenen küresel sistemde hak ettiği yeri almasını sağlayacak olan biziz. AK Parti ve Cumhur İttifakı milli iradenin, millet egemenliğinin sarsılmaz savunucusu cumhuriyetimizin yılmaz neferidir. Mazlum ve mağdurların umudu olan bu güzel ülkeyi ne FETÖ'cü hainlerin ne PKK'lı alçakların ne de bunların CHP içindeki uzantılarının insafına terk edemeyiz.

Vezirköprü barajı ile birlikte 9 baraj inşa ettik. Sanayi ve teknolojide 4 yeni organize sanayi, 4 ARGE merkezi kurduk. Hizmet mücadelemizi devam ettirmek istiyoruz. Bunun için sizlerden vites yükseltmenizi bekliyoruz. İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır. Zafer emek verenlerin, ter dökenlerindir. Karşımda 2023'ü yeni bir milat yapacak kahramanları görüyorum.