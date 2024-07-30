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CHP'li vekilin "Mavi Vatan masalı" sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

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CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın AK Parti'nin dış politika tutumunu eleştirdiği açıklamasında yer verdiği "Mavi Vatan masalı" ifadesine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki geldi. Erdoğan, Ankara'da partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan Mavi Vatan'ımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın Mavi Vatan ile ilgili sözlerine tepki göstererek, "Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan, Mavi Vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erdoğan gündemine, CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan'ın Mavi Vatan ile ilgili sözlerini aldı.

CHP'li vekilin 'Mavi Vatan masalı' sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

"BUNUN ADI SORUMSUZLUKTUR, ŞUURSUZLUKTUR, GAFLETTİR"

"Doğu Akdeniz'deki sondaj çalışmalarımızdan Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki dengeli tutumumuza kadar, her konuda aynı yalpalamalara şahit olduk." diyen Erdoğan, "Şimdi benzer bir basiretsizliği Mavi Vatan konusunda görüyoruz. Türkiye'nin çıkarlarını savunmak yerine bakıyorsunuz masal diyerek, ülkemizi yayılmacılıkla itham ederek, birilerine göz kırpıyorlar. Milletin verdiği yetkiyi ülkenin menfaatlerini savunmak için değil, Türkiye'nin karşıtlarına selam çakmak için kullanıyorlar. Bunun adı sorumsuzluktur, şuursuzluktur, gaflettir. Türkiye aleyhine bu tezleri Meclis kürsüsünden dillendirmek, ne zamandan beri CHP'nin görevi oldu? CHP, milletle ve milletin menfaatleriyle aynı yerde durma erdemini bir kez olsun sergileyemeyecek mi? CHP'nin Türkiye ile ve Türkiye'nin çıkarlarıyla alıp veremediği nedir?" ifadelerini kullandı.

"GÖLGE ETMESİNLER YETER"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'ye tepki göstererek, "İktidara muhalefet etmek ayrıdır, Türkiye'nin rakiplerine lojistik destek sağlamak ayrıdır. Bakınız biz CHP'den her konuda bizimle aynı düşüncede, aynı sayfada yer almasını asla beklemiyoruz. Böyle bir derdimiz yok. Sadece milli meselelerde, yerli ve milli bir duruş bekliyoruz. CHP yönetimi, böyle konularda eğer katkı sunmayı beceremiyorsa bari bu tarz talihsiz açıklamalarla ülkemize zarar vermesin. Gölge etmesinler yeter. Biz onlardan başka ihsan istemiyoruz." dedi.

CHP'li vekilin 'Mavi Vatan masalı' sözlerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sert tepki

"EN KÜÇÜK BİR GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"

Mavi Vatan konusunda da net mesaj veren Erdoğan, "Ana vatanımızın ayrılmaz bir parçası olan, Mavi Vatanımıza sahip çıkma noktasında en küçük bir geri adım atmayacağız. Bunu böyle bilsinler. Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını sonuna kadar savunmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

CHP'Lİ NAMIK TAN NE DEMİŞTİ?

Türkiye'nin dış politikadaki hedeflerini eleştiren CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, "Bir ara tutturduğu Mavi Vatan masalından oldukça çabuk yüz geri etti." ifadesini kullandı. Tan'ın bu sözleri, Türkiye'de tepkilere yol açarken, Yunan basınında ise destek buldu.

Kaynak: AA / Politika

Milletvekili Mavi Vatan Namık Tan AK Parti İstanbul AK Parti Ankara Denizcilik Güvenlik Politika Haberler

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Yorumlar (1)

Ali KARA :

Reis, kesinlikle sonuna kadar haklı. Böyle bir cümleyi bir Türk siyasetçinin hemde yıllarca B. Elçi olarak görev yapmış birinin söylemesi kabul edilebilir bir şey değil. Çok yazık güzel ülkeme. Kime hizmet ediyor bunlar.

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