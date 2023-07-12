Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Leyen'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vilnius'ta Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi çerçevesinde ikili görüşmelerine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Hollanda Başbakanı Mark Rutte, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile de baş başa görüşmeler gerçekleştirmişti.