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Cumhurbaşkanı Erdoğan 6 belediye başkanının üstünü çizdi

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Yerel seçim için çalışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Kilis ve Şanlıurfa'da mevcut belediye başkanlarını tekrar aday göstermeye sıcak bakmadığı konuşuluyor. Gaziantep'te ise Fatma Şahin'in durumu belirsiz.

Yerel seçimlere yaklaşılırken AK Parti çalışmalarını hızlandırdı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 14 Mayıs'ta olduğu gibi yerel seçimlerde de büyük bir değişime gitmesi bekleniyor.

6 BELEDİYE BAŞKANININ ÜSTÜ ÇİZİLDİ

Özellikle deprem bölgesinde köklü bir yenilenme gündemde. Erdoğan'ın AK Parti yönetimindeki Kahramanmaraş, Malatya, Adıyaman, Elazığ, Kilis ve Şanlıurfa'da mevcut belediye başkanlarını tekrar aday göstermeye sıcak bakmadığı konuşuluyor. Gaziantep'te ise Fatma Şahin'in anketlerde başarı oranının yüksek çıktığı, bu yüzden değişimin uygulanıp uygulanmayacağına ilerleyen süreçte karar verileceği kaydedildi.

ANKETLERDEN "DEĞİŞİM" ÇIKTI

Temayül ve anket çalışmalarından da bazı deprem bölgesi illerinde değişim sonucu çıktığı, genel merkez yönetiminin yaraların hızlı şekilde sarılması için bölgede yenilenmenin iyi olacağını vurguladığı belirtiliyor. Öte yandan, bölgede yapılan ilk anketlerle güncel anketlerin karşılaştırılacağı ve kararın buna göre verileceği söyleniyor.

ERDOĞAN İNCE ELEYİP SIK DOKUYOR

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan haberine göre; genel görüş, bu illerdeki başkanların önemli kısmının değiştirilmesi yönünde... Bölge için özel bir çalışma yürüten Erdoğan, yeni isimler için ince eleyip sık dokuyor. Aday gösterilecek kişilerde öncelikle yönetim tecrübesi ve empati özelliği aranıyor. Çözüm odaklı bakabilen, depremzedelerin dertleriyle hemhâl olabilecek tevazu sahibi kişilerin aday yapılması planlanıyor. Adayların, halkçı ve hizmet odaklı çalışabilecek kişiler olmasına da dikkat edilecek.

ADAYLAR AY SONU İTİBARİYLE AÇIKLANIYOR

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, cuma namazı çıkışı yaptığı açıklamada pazar günü İstanbul'un 3 bölgesinin de kanaatlerini, temayüllerini alacaklarını ifade ederek, "Bu kanaatler, bu temayüllerden sonra bunların üzerinde çalışıp inşallah aralık ayının sonuna doğru da birinci derecede büyükşehirlerimizin adaylarını açıklamaya başlayacağız. Ama bu arada da tabii bazı illerin de adaylarını açıklayabiliriz. Gelen temayüllere göre bu çalışmaları değerlendirip, gecikmeden bir an önce açıklamayı hedefliyoruz" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (2)

Bahattin bakkal :

Konya Selçuklu ne olacak hiç hizmet alamıyoruz dilekçe yazıyoruz bir de üste çıkıp alay ediliyor

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Mustafa TekkaleMMM:

Rol hepsi

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