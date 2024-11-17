Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan Bahçeli'nin 'Öcalan' çağrısına destek

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan'a yöneik yaptığı "Örgütü lağvet, TBMM'de DEM Parti grubunda konuş" çağrısı tartışılmaya devam ediyor.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, Bahçeli'nin çağrısına ilişki değerlendirmelerde bulundu.

"TARİHİ BİR ÖNEMDEDİR"

"Sayın Bahçeli'nin tarihi rolü!" başlıklı bir yazıyı sosyal medya hesabındanyayımlayan Uçum, MHP liderinin çağrısına destek vererek, "Tecritinin kaldırılması ve gerekirse Öcalan'ın Meclisin Dem grubunda konuşması çağrısı da tarihi bir önemdedir" dedi.

"ERDOĞAN, TÜRKİYE İÇİN GÖVDESİNİ TAŞIN ALTINA KOYMAK OLARAK DEĞERLENDİRDİ"

Uçum, yazısının devamında ise şu ifadelere yer verdi: "Cumhurbaşkanımız Erdoğan, Sayın Bahçeli'nin, Meclis açılışından itibaren Terörsüz Türkiye hedefi için ortaya koyduğu büyük önderliği, Türkiye için gövdesini taşın altına koymak olarak değerlendirdi. Ülke Liderimizin bu tespiti; Sayın Bahçeli'nin bütün siyasetini Türkiye üzerine bina ettiğini, konu vatan olunca her şeyi göze aldığını, reyi değil ülkeyi düşündüğünü teşhis eden ve Sayın Bahçeli'nin ülke için yaptığı bu büyük fedakarlığa yüksek kıymet veren tarihi bir değerlendirmedir.

"BAHÇELİ'NİN 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' İÇİN SORUMLULUK ALAN BİR LİDER OLDUĞUNUN DELİLİDİR"

Sayın Bahçeli'nin terörün sona ermesi, terör örgütünün lağvedilmesi, teröristlerin Devlete teslim olması şartlarına bağlı olarak; tecritinin kaldırılması ve gerekirse Öcalan'ın Meclisin Dem grubunda konuşması çağrısı da tarihi bir önemdedir. Bu öneri Sayın Bahçeli'nin Terörsüz Türkiye için en ileri seviyede sorumluluk alan bir lider olduğunun delilidir. Bunu uç bir yaklaşım olarak değerlendirmemize başka türlü mana yükleyenlerin alçakça bir niyet içinde oldukları, fitne peşinde koştukları açıktır.

"BAHÇELİ EŞSİZ CESARET SAHİBİ BİR LİDERDİR"

Buradaki uç nitelemesi Sayın Bahçeli'nin müthiş cesaretine bir saygıdır. Sayın Bahçeli, Terörsüz Türkiye hedefine ulaşmaya katkısı olması kaydıyla Öcalan için umut hakkını dahi gündeme getirmeyi her şeyi göze alarak ifade eden eşsiz cesaret sahibi bir liderdir. Sayın Bahçeli, Türkiye Yüzyılının başlangıcında ve en kritik dönemde Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la birlikte bu muhteşem ülkemiz için büyük şanstır. Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu bu gelecek vizyonunun ve Ülke Lideri Cumhurbaşkanımız Erdoğan'la sağladığı yüksek uyum ve tam mutabakatın Terörsüz Türkiye hedefi açısından belirleyici pratikleri geliştireceğine inancımız tamdır."