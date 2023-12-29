Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Saral'dan İmamoğlu'na hakaret: Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, müptezel

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında hükümetin İstanbul'daki sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerini eleştirirken TOKİ Başkanı Ömer Bulut yayına katılmak istedi. Programın formatının buna uygun olmadığını söyleyen sunucu, "Bu yayında değil ama kapımız ona her zaman açık. İmamoğlu'nun soruları vardı, gelirse memnun oluruz" ifadelerini kullandı. Sunucunun anonsuna sinirlenen İmamoğlu, "Kusura bakmayın. İBB başkan adayıyla konuşacak kişi o değildir. İşine baksın. Doğru bir yayın politikası değil. Bence yanlış bir anons yaptınız" dedi. Görüntüleri X hesabından paylaşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, İmamoğlu'na "Sen, TOKİ Başkanının ne muhatabı olabilirsin ne de tırnağı... Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel" sözleriyle hakaret etti.

İMAMOĞLU'NDAN HÜKÜMETE SOSYAL KONUT ELEŞTİRİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Sözcü TV'de soruları yanıtladı. Gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan İmamoğlu ile hükümetin İstanbul'daki sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarını eleştirdi. İmamoğlu, "Deprem kapıda, acele etmemiz lazım. 30'un üstünde dosyamız var. 50 bin konut kampanyası yapılıyor. Bu kampanyanın bir noktası da Tuzla. Tuzla'da ilana çıkılıyor. 2+1 dairenin fiyatı 195 bin TL aradan 5 sene geçti. Dairenin fiyatı 2.685.000 oldu. 180 ay taksitle verilecek toplamda ödenecek rakam 34.000.000 lira. Bir başka vaat. Yine ilk evim ilk iş yerim kampanyası iktidarın kampanyası. Kampanya tarihinde daire bedeli 850 bin 240 ay vadeli. 240 ay sonunda bu dairenin fiyatı 52.000.000 lira. Sosyal konut için 80 bin TL maaş lazım" dedi.

TOKİ BAŞKANI CANLI YAYINA BAĞLANMAK İSTEYİNCE İMAMOĞLU SİNİRLENDİ

Bu sırada söz alan programın sunucusu Senem Toluay Ilgaz, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'un yayına bağlanmak istediğini belirterek, "Şimdi bir yayıncı notunu düşmem lazım. Bu özel yayınlarda formatımız buna müsait değildi. TOKİ Başkanı Sayın Ömer Bulut yayına katılmak istedi. Fakat bu yayında değil ama Sözcü TV'nin kapısı ona her zaman açık. Az önce Deniz Zeyrek ve İsmail Saymaz'a mesajlarını iletti. Sayın İmamoğlu'nun bu yayında soruları vardı. Eğer kendisi gelir bir yayınımıza katılırsan çok da memnun oluruz. Hem Sayın İmamoğlu'nun eleştirerek gündeme getirdiği sorular hem de TOKİ'yle ilgili soruları ve deprem gerçekleriyle ilgili sorunları konuşuruz." ifadelerini kullandı.

"YANLIŞ BİR ANONS YAPTINIZ"

Ilgaz'ın anonsuna tepki gösteren İmamoğlu, "Senem hanım kusura bakmayın. TOKİ Başkanı sizin için neyi ifade ediyor bilmiyorum ama, bir gün isterse KİPTAŞ Genel Müdürüyle oturur konuşur. İkidir tekrar ediyorsunuz. Yarın bir gün İstanbul Belediye Başkanı ya da İstanbul Belediye Başkan Adayı'yla konuşacak kişi o değildir. Sizin üzerinizden prim yapmaya gayret ediyor. İşine baksın. Yarın bir yerde cevabını verir. İşini görsün, işine baksın. Bence yanlış bir anons yaptınız onu da söyleyeyim." diye konuştu.

TOKİ Başkanı Ömer Bulut.

"DOĞRU BİR YAYINCILIK POLİTİKASI DEĞİL"

İmamoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü: "Burada bir bakan oturabilir Başbakan oturabilir. KİPTAŞ'ın Genel Müdür onu arayıp bir şey derse anons eder misiniz? Etmezsiniz. Doğru bir yayıncılık politikası değil. Ben eleştirimi yapıyorum. O zaman bir sürü insan daha yazabilir yani. Benim muhatabım TOKİ değil. İkidir açıklama yapıyorsunuz. Ben İstanbul Belediye Başkanı'yım. Ben kendisini tanımam. Programdan sonra ararsınız Senem Hanım. Teşekkür ediyorum."

CUMHURBAŞKANI BAŞDANIŞMANI: CÜCE, KIT BEYİNLİ, MÜPTEZEL

İmamoğlu ile ilgili görüntüleri sosyal medya platformu X hesabı üzerinden paylaşan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral oldukça sert ifadeler kullandı. Saral, "Sen, TOKİ Başkanının ne muhatabı olabilirsin ne de tırnağı...Kibir abidesi cüce, kıt beyinli, Trabzon'un yüz karası müptezel" dedi.