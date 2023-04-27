Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Balıkesir mitinginde konuştu Açıklaması

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kardeşiniz tam 27,5 yıl devlette çalıştı, bunun ağırlığı Maliye Bakanlığında.

Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu kardeşiniz tam 27,5 yıl devlette çalıştı, bunun ağırlığı Maliye Bakanlığında. Bütçe nasıl yapılır, gelir nasıl toplanır, savurganlıkla nasıl mücadele edilir? Bütün hayatım böyle geçti." dedi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, Kuva-yi Milliye Meydanı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Balıkesir'e İstiklal Madalyası verilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıçdaroğlu, "Bunu bir siyasetçinin ötesinde sade bir vatandaş olarak ifade ediyorum. Bir değişime ihtiyacımız var. Çok kutuplaştık, çok ayrı yerlere savrulduk. Artık birleşelim, artık kucaklaşalım. Artık birlik zamanı, artık kucaklaşma zamanı. Kavganın zamanı değil, barışmanın zamanı. Birbirimize şöyle veya böyle sert sözler söyleme zamanı değil. Türkiye'nin içinde bulunduğu bu karamsar atmosferi aşma zamanı." diye konuştu.

Türkiye'ye yeni bir anlayışı getireceğini anlatan Kılıçdaroğlu, hiç kimseyi ötekileştirmeden 85 milyonun bir arada huzur içinde yaşadığı Türkiye'yi inşa edeceklerini dile getirdi.

14 Mayıs seçimlerini hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bunu inşa etmenin yolu sizden geçiyor. Sizin oylarınızdan geçiyor. Türkiye'nin yeniden adalet içinde inşa edilmesini istiyor musunuz? Söz veriyorum. 6 lider, bir aradayız. Birlikteyiz, hepimiz bu ülkede huzur olmasını istiyoruz." ifadesini kullandı.

"Hepsi üretecek, hepsi kazanacaklar"

Kılıçdaroğlu, hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi inşa edeceğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Üniversiteleri bitirdiler ama göreceksiniz üniversiteler bilgi üretecek. Öğrencilerimiz mezun olacak ve işleri büyük ölçüde hazır olacak. Söz verdim, 100 bin öğretmen atamasını Cumhuriyet'in 100. yılında yapacağız diye. Niçin? Bütün köy okullarını açacağız. Köyde öğretmen de olacak, öğrenci de olacak. Yani Ferhat ile Şirin'in buluştuğu gibi öğrenciyle öğretmeni buluşturacağız. Dolayısıyla 'Köyü terk edip çocuğumu okutmak için kente geleyim' demeyecek. Öğretmeni orada olacak. Aynı zamanda her köyde öğretmen dışında ziraat teknisyeni veya ziraat mühendisi de olacak."

Havza bazlı üretim yapılarak çiftçinin zarar etmesinin önüne geçileceğine dikkati çeken Kılıçdaroğlu, "Köyde ziraatçı olacak. Köyde veteriner hekim olacak ve köyde imam olacak. Köyün, entelektüel düzeyini de yükselteceğiz ve köyde yaşayanların hepsi huzur içinde yaşayacaklar. Hepsi üretecek, hepsi kazanacaklar." ifadelerine yer verdi.

Kemal Kılıçdaroğlu, kırsalda çalışan gençlerin ve kadınların sosyal güvenlik primlerini devletin ödeyeceğini, böylece kırsalda çalışan kadının emeklilik hakkına kavuşacağını aktardı.

Emeklilere Ramazan ve Kurban Bayramlarında asgari ücret kadar ikramiye vereceklerini dile getiren Kılıçdaroğlu, "Bunu söyledim ya 'Efendim parayı nereden bulacaksın' diye koro halinde şikayet. ya sen beşli çeteye para bulurken emekliye para bulamıyorsun. Beşli çetelere para var, tefecilere para var, ama emekliye gelince 'Parayı nereden bulacaksın?' Bulacağım, o parayı söke söke alacağım, emekliye, işçiye, üreticiye, alın teri dökene vereceğim." değerlendirmesinde bulundu.

"Türkiye güçlü bir ülkedir"

Kılıçdaroğlu, siyasetçinin halka örnek olması gerektiğini vurgulayarak, şöyle devam etti:

"O nedenle ahlaklı bir siyaset, erdemli bir siyaset, bilgili bir siyaset, toplumun sorunlarını çözmeye kilitlenmiş bir siyaset anlayışını getirmek istiyoruz. Bunun mücadelesini veriyoruz. Bu mücadeleyi mutlaka ama mutlaka kazanacağız. Kimlerle kazanacağız? Sizlerle kazanacağız. Birlikte mücadele edeceğiz ve birlikte kazanacağız."

Cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu, "Gencecik evlatlarımızın iş güç sahibi olması lazım. Çalışıyor, KPSS'ye giriyor, yüksek puan alıyor, sözlüde eliyorlar. Sözlüyü tamamen kaldıracağım. KPSS'ye gireceksiniz, başarılı olacaksınız, atamanız hemen yapılacak. Torpili bitireceğiz." dedi.

Kılıçdaroğlu, Suriyelilerin 2 yıl içinde memleketlerine gönderileceğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Çok açık, çok net söylüyorum. 'Efendim gönderemezsin' diyorlar. Bay Kemal gönderecek efendim. Buradaki Suriyelilerle de görüştüm. Nasıl göndereceğimi onlara da anlattım. Dediler ki 'Siz bu şartları sağlarsanız biz kendi memleketimize gideriz'. Biz bunların tamamını yapacağız. Türkiye yolgeçen hanı olmayacak. Türkiye onurlu bir ülkedir. Türkiye güçlü bir ülkedir. Türkiye 3 milyon 600 bin sığınmacıya baktı, eyvallah. Başımızın üstünde ama bitti kardeşim ya. Yazıktır günahtır. Bizim evlatlarımız işsiz. Onların işi olması lazım, gücü olması lazım. Asgari ücretin yarısına çalışıyor. 18 saat çalışıyor. Onlara da yazık günah. Onları memleketlerine uğurlayacağız. Kendi ülkelerine gidecekler. Suriye ile barışacağız. Onların ayrıca Suriye'de can ve mal güvenliklerini sağlayacağız."

Şanlıurfa'dan başlayarak tüm çiftçilere elektriği bedava verme vaadinde bulunan Kılıçdaroğlu, "Bu kardeşiniz tam 27,5 yıl devlette çalıştı, bunun ağırlığı Maliye Bakanlığında. Bütçe nasıl yapılır, gelir nasıl toplanır, savurganlıkla nasıl mücadele edilir? Bütün hayatım böyle geçti. Göreceksiniz, savurganlığı bitireceğim. Göreceksiniz, o savurganlıkla tüyü bitmemiş yetimin hakkının nasıl yendiğini biliyorum. Onun nasıl önleneceğini göreceksiniz. Cumhurbaşkanlığına bağlı 16 uçak var, 16'sını satacağım, yangın söndürmek için uçaklar alacağım." diye konuştu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın da katılımcılara hitap ettiği program, Millet İttifakı'nın Balıkesir milletvekili adaylarının tanıtılmasıyla sona erdi.