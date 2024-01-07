Cumhur İttifakı'nın İBB Başkan adayı Murat Kurum ilk toplantısını Bakan Uraloğlu ile yaptı

Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı Murat Kurum, adaylık ilanı sonrası Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile bir araya geldi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Bakan Uraloğlu ile çilesiz İstanbul için projeleri konuştuklarını bildirerek, "İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız." dedi.

AK PARTİ'NİN İSTANBUL ADAYI MURAT KURUM OLDU

Cumhur İttifakı ve Ak Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı resmen Murat Kurum oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum'un adaylığını "İstanbul Muradına Kavuşacak" sözleriyle ilan etti. Kurum resmen ilan edilmesinin ardından sahneye çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile poz verdi. Salondaki kalabalık o anlara ayağa kalkıp alkışlayarak eşlik etti.

Kurum, adaylık ilanı sonrası basın mensuplarına açıklama yaptı. Ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu ile görüşen Kurum, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

"ÇİLESİZ İSTANBUL İÇİN PROJELERİMİZİ KONUŞTUK"

Kurum, X'teki sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'u da, İstanbulluların bizden ne beklediğini de biliyoruz. Bu şehrin mevcut karmaşasını en hızlı şekilde gidereceğiz. İlk günden işe koyulduk. Ulaştırma Bakanımız Sayın Uraloğlu ile bir araya geldik, çilesiz İstanbul için projelerimizi konuştuk. İstanbul'un yollarında ulaşım çilesi bitene kadar durmayacağız." ifadesini kullandı. Kurum, "Sadece İstanbul" etiketiyle toplantıya ilişkin fotoğrafları da paylaştı.

CUMHUR İTTİFAKI'NIN İBB BAŞKAN ADAYI MURAT KURUM KİMDİR?

Murat Kurum, 1976 yılında Ankara'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini Ankara'da tamamladı.1999 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu. Yüksek lisansını Okan Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde kentsel dönüşüm üzerine 2017 yılında tamamladı.

1999-2005 yılları arasında çeşitli özel kuruluşlarda çalıştı. 2005-2006 yılları arasında TOKİ Ankara Uygulama Daire Başkanlığı'nda uzmanlık, 2006-2009 yılları arasında TOKİ İstanbul Uygulama Daire Başkanlığı Avrupa Yakası Uygulama Şube Müdürlüğü, 2009-2018 yılları arasında T.C. Başbakanlık Toplu Konut İdaresi Başkanlığı iştiraki Emlak Konut GYO A.Ş. Genel Müdürlüğü ve Yönetim Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu. 2018-2023 yılları arasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevinin ardından 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem AK Parti İstanbul Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Evli ve 3 çocuk babası olan Kurum, İngilizce biliyor.