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Cumhur İttifakı Muğla'da projelerini açıkladı

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Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ve ilçe belediye başkan adayları, projelerini gazetecilere tanıttı. Ayaydın, Muğla'nın sorunlarının tespiti için 15 kişilik teknik ekip ile proje hazırladıklarını belirtti. Denizlerle ilgili önlem alınmazsa geri dönüşü imkansız sorunlar ortaya çıkabileceğini vurgulayan Ayaydın, Fethiye ve Marmaris'i temizlemek için çalışmalar yapacaklarını söyledi.

Cumhur İttifakı'nın Muğla Büyükşehir Belediye Başkan adayı Aydın Ayaydın ve ilçe belediye başkan adayları projeleri hakkında gazetecilere bilgi verdi.

Ayaydın, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Öğrenci Sarayı VIP Salonu'nda düzenlenen toplantıda yaptığı konuşmada, 29 Kasım'dan bu yana Muğla'nın sorunlarının tespiti için 15 kişilik teknik ekip ile proje hazırladıklarını söyledi.

Adaylığının 7 Ocak'ta açıklanmasının ardından kentte çalışmalara hızlı bir şekilde başladığını belirten Ayaydın, 25 gündür teşkilat ile kentin çeşitli ilçelerinde çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Gece gündüz demeden halkın sorunlarını dinleyerek gözlemler ve tespitler yaptıklarını anlatan Ayaydın, "Tüm vatandaşların ortak sorunu büyükşehir belediyesinden hizmet alamamaları. Büyükşehir belediyesi ve ilçe belediyeler arasında da sorunlar var. Göreve geldiğimizde tüm belediyelerle işbirliği halinde ortak akılla çalışacağız." dedi.

Kentteki denizlerle ilgili önlem alınmazsa geri dönüşü imkansız sorunların ortaya çıkabileceğine dikkati çeken Ayaydın, "Geçtiğimiz hafta Ankara'ya giderek gerekli bakanlıklarda görüşmeler yaptım. 15 gün içerisinde Marmaris ve Fethiye'ye körfezdeki temizlik çalışması için gemi gelecek. Seçildiğim takdirde Fethiye ve Marmaris'i o balçıktan kurtarmaya kararlıyım." diye konuştu.

-"Özbeöz Muğlalıyım"

Kendisinin 25 yıldır Muğla'da yaşadığını ve ithal aday olmadığını anlatan Ayaydın, şöyle konuştu:

"Ben mevcut adaylardan çok daha fazla Muğla'da yaşadım. Özbeöz Muğlalıyım ve Muğlalı olmaya devam edeceğim. Her siyasi partinin aday adaylarının görüşlerine saygı duyar ve çok fazla eleştiride bulunmak istemem. Ben projelerimle konuşurum. Sizin halka anlatacak bir projeniz yoksa o zaman laf kalabalığı yapıp bir şeyler söylerseniz. Ben sadece Bodrum'a gittiğimde belediye başkanı Ahmet Aras, Büyükşehir Belediyesi'nin hükümetten gerekli desteği almadığını söylemişti. Sadece orada cevap verdim başka da konuşmam ve projelerimi anlatırım. Kentin en büyük sorunu olan su için de gerekli adımları atarak kenti bu sorundan en kısa sürede kurtarmak için çaba göstereceğim."

Dersine çalışıp geldiğine ve projelerinin hazır olduğuna işaret eden Ayaydın, Muğla ve tüm ilçelerinin sorunlarını çok iyi bildiğini bu sorunları çözmek için göreve talip olduğunu dile getirdi.

Toplantıya İl Koordinatörü İbrahim Aydın, AK Parti Muğla milletvekilleri Kadem Mete, Yakup Otgöz ile AK Parti İl Başkanı Gültekin Akça, MHP İl Başkanı Oğuz Akarfırat da katıldı.

Kaynak: AA / Politika

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