Cübbeli Ahmet Hoca'dan HÜDA PAR'a 'Van' tepkisi: Terör sevicilere yazıklar olsun

Van'da DEM Parti'den Belediye Başkanı olarak seçilen Abdullah Zeydan'ın seçilme hakkı, Adalet Bakanlığı'nın itirazı üzerine geri alındı. Yaşanan gelişme üzerine HÜDA-PAR Genel Başkan Yardımcısı Serkan Ramanlı'dan DEM Parti'ye destek açıklaması geldi. Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, DEM Parti'ye destek veren HÜDA PAR'a tepki göstererek, 'Terör sevicilere yazıklar olsun' ifadelerini kullandı.

MAZBATA AK PARTİ ADAYINA VERİLDİ

Van Büyükşehir Belediyesi için Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi'nden (DEM Parti) aday olan ve yüzde 55 oyla seçilen Abdullah Zeydan'ın "memnu (yasaklı) haklarının geri alınması" üzerine, mazbata yüzde 27 oy alan AK Parti adayı Abdulahat Arvas'a verildi. Zeydan'ın seçilme hakkının alınması ve mazbatanın Arvas'a verilmesi kararı sonrası DEM Parti "Kararı reddettiklerini" söyleyen bir açıklama yaptı.

"SİYASETİN DÜŞEBİLECEĞİ EN DİP ÇUKURDUR"

Bu kararın ardından pek çok parti ve siyasetçi duruma tepki göstererek 'Halk iradesi hiçe sayılıyor' yorumu yaptı. O isimlerden birisi de HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Belediye Başkan adayı olan Serkan Ramanlı oldu. Ramanlı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Van Büyükşehir Belediyesi seçimi yapıldıktan sonra kazanan adaya mazbatanın verilmemesi, halk iradesinin gasp edilmesidir. Aday olma niteliği yok idiyse YSK neden adaylığını kesinleştirdi? Ali Cengiz oyunlarıyla koltuk kapmak, siyasetin düşebileceği en dip çukurdur" ifadelerini kullanarak duruma tepki gösterdi.

"TERÖR SEVİCİLERE YAZIKLAR OLSUN"

Serkan Ramanlı'nın bu paylaşımına kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet Hoca' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den tepki geldi. Ünlü, bu paylaşımı alıntılayarak, "Hüdapar hakkındaki görüşümüz de maalesef doğru çıktı. Terör sevicilere yazıklar olsun" ifadelerini kullandı.