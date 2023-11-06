Çınar: "Gençlik yatırımlarında hedeflerimizin üzerine çıktık"

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan aldıkları başarı ödülüyle taçlandırdıkları gençlik yatırımlarında belirledikleri hedeflerin üzerine çıktıklarını söyledi.

Yeşilyurt Belediyesi Gündüzbey Sosyal Tesislerinde gerçekleşen AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Yönetim Kurulu toplantısına Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı, AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav ile Yönetim Kurulu Üyeleri ve gençler katıldı.

2024 yılında yapılacak Mahalli İdareler Seçimlerinde AK Parti'nin oy oranını yükseltmek için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini söyleyen AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kolları Başkanı Salih Tav, "2019'daki seçimlerde 45 proje ile yola çıkıp Cumhuriyetimizin 100'ncü kuruluş yıldönümünde 100 yatırımın altına imza atan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Gençlik Kolları olarak da 81 mahallemizin tamamında partimize gönül veren büyüklerimiz ve kardeşlerimizin destekleriyle güzel çalışmalar yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz. Gençlerimizin destekleriyle daha iyi bir seviyeye geleceğiz. 2024 yılı Mart ayında yapılacak yerel seçimlerde AK Partimizin oyunu yükseltmek içinde tüm gücümüzle sahada olup, elimizden geleni yapacağız. 2019 yılındaki seçimlerde Belediye Başkanımız Mehmet Çınar'ı yüzde 64'lük oy oranıyla seçmiştik, bu oranı inşallah el birliğiyle yükselteceğiz" dedi.

AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ise Yeşilyurt'ta 2019 yılı ile 2023 yılları arasında tamamlanan 100 yatırımdan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade ederek, "Yeşilyurt'ta hayata geçen yatırımlarıyla elimizi güçlendiren Belediye Başkanımıza ve ekiplerine teşekkür ediyoruz. İlçemizin dört bir tarafında belediye hizmetlerini görüyoruz, inşallah bu hizmetler devam edecektir. 6 Şubat depremlerinden dolayı birçok hizmet yara aldı ancak el birliğiyle tüm yaralarımızı birlikte saracağız. Gençlerimizin sahadaki çalışmaları, mücadelesi ve koşturmasıyla daha da güçleneceğiz" ifadelerini kullandı.

Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar ise AK Parti Yeşilyurt İlçe Gençlik Kollarının çalışmalarından her zaman gurur duyduklarını söyledi. Gençlerle el ele vererek belirledikleri hedeflere doğru emin adımlarla yürüdüklerini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, "3 Kasım 2023 yılı itibariyle AK Partimizin iktidara gelişinin 21'nci yılını kutluyoruz. Partimizin kurucusu, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki 21 yılda devasa eserler milletimizin hizmetine sunuldu. Aynı zamanda 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'ncü yıldönümünü kutladık. AK Partimiz 21 yılda ki eserleriyle, Cumhuriyet tarihinin en fazla yatırımlarını hayata geçiren parti olarak köklü tarihimize damga vurmuştur. AK Parti milletin partisidir. AK Parti bu milletin en güçlü sesidir. Güçlü ve müreffeh yarınları hep birlikte inşa etmek içinde azimli olmak, çok çalışmak, mücadele etmek, hedeflerden vazgeçmemek, gelişen teknolojiyi yakından takip etmek ve başarıya odaklanmak gerekiyor. Bizler gençlerimizde bu heyecanı ve dinamizmi görüyoruz. İlçemizin Gençlik Kollarında görev alan her bir gencimizin çalışmaları bizleri gelecek adına umutlandırıyor. Belediye olarak İlçe Başkanımız, Kadın ve Gençlik Kollarımız ile partimize gönül veren tüm kardeşlerimizle birlikte güzel hizmetlerin altına imza attık. Burada dayanışma var, kardeşlik var, paylaşım vardır, bu dayanışmada başarılı hizmetlerin ortaya çıkmasına vesile oluyor. İlçemizin yaşanan deprem felaketinden sonra daha güçlü bir şekilde ayağa kalkması içinde tüm gücümüzle mücadele ediyoruz. AK Partimizin İl ve İlçe Teşkilatlarının yanı sıra Milletvekillerimiz ve Belediye Başkanlarımızla uyumlu çalışmaya özen gösteriyoruz. Şehrimizin ve ilçemizin hangi alanda bir hizmete ihtiyacı varsa onu yerine getirmek içinde geri kalan dönemde başarılı ve güzel yatırımlarda bulunduk, inşallah bu hizmetlerin devamı gelecektir" şeklinde konuştu.

Gençlik yatırımlarında belirlenen hedeflerin üzerine çıktıklarını da hatırlatan Başkan Çınar, "2019 yılındaki seçimlerde şehrimize ve ilçemize değer katacak olan 45 proje vaadinde bulunmuştuk, biz o dönem kendimize hedef belirledik. Çünkü hedefsiz insan olmaz, hedefsiz toplumların ve milletlerin geleceği de olmaz. Biz yola çıkarken ekibimizle gelecekle ilgili hedeflerimizi belirledik ve kararlı, azimli ve gayretli bir çalışma neticesinde tüm sözlerimizi yerine getirdik. Bugün itibariyle aslında 105 yatırıma ulaştık ancak Cumhuriyetimizin 100'ncü kuruluş yıldönümüne atıfta bulunmak amacıyla '100'ncü Yıla Yakışan 100 Yatırım' sloganı belirleyerek milletimize hizmet yolunda dur durak bilmeden çalışıyoruz. Gençlik yatırımlarında ise çok iyi bir duruma geldik. Gençlerimizin fiziksel, zihinsel ve ruhen en iyi şekilde gelişmeleri, geleceğe en güzel şekilde hazırlanmaları için geride kalan dönemde birbirinden özel eserleri gençlerimizin hizmetine sunduk. 'Gençlerin ve Gençliğin Belediyesi' sloganı altında bugüne kadar yaptığımız yatırımlarımızı ise Cumhurbaşkanımızdan aldığımız başarı ödülüyle taçlandırmıştık. İlçemiz gençlik yatırımlarında artık çok ileri bir seviyeye ulaşmıştır. 2019 yılındaki seçimlerden hemen sonra Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğümüzü kurarak bu alanda ki çalışmalarımızı sistemli ve planlı bir seviyeye ulaştırdık. Sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif mekanlarımızın sayısını hızla artırdık, 25 noktada 30 ayrı spor tesisini bu dönemde hizmete sunduk. Gençlerimizin heyecanı ve dinamizmi bizlere ayrı bir enerji katıyor. Gençlerimizin hayatın her alanında kendilerini yetiştirmeleri ve var olan yeteneklerini geliştirmeleri için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin sahadaki çalışmaları ve gayretleriyle inşallah daha güzel yarınlara hep birlikte ulaşacağız. İlçe Gençlik Kollarında yer alan her bir gencimizin bu dönemde yapacağı çalışma, ortaya koyacağı emek ve gayret yerel seçimlerde partimizin gücünü artıracaktır. Gençlerimizin de bu bilinçle hareket edeceğine bizler yürekten inanıyoruz" diye konuştu. - MALATYA